Buzdolabı, evde sürekli çalışan elektrikli cihazlardan biri. Bu nedenle yerleşimi ve kullanım biçimi enerji tüketimi açısından önem taşıyor. Cihazın doğrudan güneş alan veya aşırı sıcak bir noktaya yerleştirilmesi, soğutma sisteminin daha fazla çalışmasına neden olabilir.

Buzdolabının arka ve yan bölümlerinde üreticinin önerdiği hava boşluğunun bırakılması gerekiyor. Havalandırmanın engellenmesi, cihazın ısıyı dışarı atmasını zorlaştırabilir. Kurulum sırasında kullanım kılavuzundaki mesafe ve ortam koşulları dikkate alınmalı.

Kapının sık sık açık bırakılması, sıcak yiyeceklerin doğrudan içeri konulması ve uygun olmayan sıcaklık ayarları da verimliliği etkileyebilir. Cihazın içini gereğinden fazla doldurmak veya hava dolaşımını engellemek de soğutma performansını değiştirebilir.

Enerji tüketiminde belirgin artış fark edilirse cihazın contaları, sıcaklık ayarı ve genel çalışma durumu kontrol edilebilir. Sorun devam ediyorsa teknik servis desteği almak, cihazı rastgele ayarlarla çalıştırmaktan daha doğru bir yaklaşım olur.