Gıdaların buzdolabına gelişigüzel yerleştirilmesi, bazı ürünlerin daha hızlı bozulmasına veya mikroorganizmaların başka yiyeceklere bulaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle yalnızca yiyeceklerin yan yana durmasına değil, nasıl paketlendiğine ve hangi rafta saklandığına da dikkat edilmesi gerekiyor.

ÇİĞ ET VE PİŞMİŞ YEMEKLERİ AYIRIN

Çiğ et, tavuk ve balık gibi ürünler kapalı kaplarda ve sızıntı oluşturmayacak şekilde saklanmalı. Mümkünse alt raflarda tutulmaları, sıvılarının diğer yiyeceklere bulaşma riskini azaltıyor.

Pişmiş yemekler ve doğrudan tüketilecek ürünler, çiğ gıdalardan ayrı kaplarda muhafaza edilmeli.

MEYVE VE SEBZELERİ DOĞRU YERLEŞTİRİN

Bazı meyveler olgunlaşma sırasında etilen gazı salgılayarak hassas sebze ve meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına neden olabiliyor. Elma ve muz gibi ürünlerin, bu gaza duyarlı bazı ürünlerden ayrı tutulması tazeliğin korunmasına yardımcı olabilir.

BUZDOLABI SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN

Buzdolabının sıcaklığının genel olarak 4 derece veya altında tutulması öneriliyor. Pişmiş yemekler uzun süre oda sıcaklığında bırakılmamalı ve uygun koşullarda soğutularak saklanmalı.

Gıdaların son tüketim tarihlerini kontrol etmek, saklama talimatlarına uymak ve bozulma şüphesi bulunan ürünleri tüketmemek de gıda güvenliği açısından önem taşıyor.