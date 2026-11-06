Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini belirtilen süre içinde onaylamaları gerekiyor.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini 11 Kasım saat 23.59'a kadar tamamlaması gerektiğini bildirdi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER NASIL ONAY VERECEK?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan 15-18 yaş arasındaki öğrencilerin taahhütname onay sürecinde öncelikle anne veya babalarının e-Devlet üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor. Veli onayının ardından öğrencilerin kendi e-Devlet hesapları üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

15 yaşından küçük olan veya anne ve babası bulunmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğüne ya da yurt müdürlüğüne başvurabiliyor. Bu öğrencilerin kimlik ve vasi kararı gibi gerekli belgeleri yanlarında bulundurarak taahhütname onay işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SON TARİHİ 5 ARALIK

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerinin tamamlanması gereken son tarih ise 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59 olarak açıklandı.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Ardından, Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla Türkiye'deki noterlerde kefaletname düzenletmeleri gerekiyor.