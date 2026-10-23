23 Ekim Cuma günü Fenerbahçe’nin Olympiakos deplasmanında oynayacağı EuroLeague maçı başta olmak üzere günün futbol ve basketbol karşılaşmalarının başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar belli oldu.

23 Ekim 2026 Cuma günü futbol ve basketbolda Türkiye ile Avrupa liglerinde karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de 9. haftanın açılışında Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. EuroLeague'in 7. haftasında ise Fenerbahçe, Olympiakos'a konuk olacak.

Programdaki tüm saatler Türkiye saatine göre veriliyor. Yayıncı kuruluşların programlarında değişiklik yapılabileceği için güncel yayın akışlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

SÜPER LİG VE 1. LİG'DE AÇILIŞ MAÇLARI

Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşması saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda başlayacak. Süper Lig'in 9. haftasının açılış mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta da Boluspor-Vanspor FK karşılaşmasıyla başlayacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak maçta hakem Emrullah Baydar görev yapacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

AVRUPA FUTBOLUNDA SAATLER VE KANALLAR

Günün Avrupa liglerindeki futbol programı şöyle:

-21.30 | Stuttgart-Borussia Mönchengladbach: Bundesliga — S Sport Plus

-21.45 | Torino-Monza: Serie A — S Sport Plus

-21.45 | Brest-Nice: Ligue 1 — beIN Sports 5

-22.00 | Ipswich Town-Nottingham Forest: Premier Lig — beIN Sports 3

-22.00 | Alaves-Malaga: La Liga — S Sport 2

Alaves-Malaga karşılaşmasının S Sport 2 ve dijital yayın seçenekleri üzerinden takip edilmesi bekleniyor. Brest-Nice maçı için de beIN Sports 5'in yanı sıra dijital yayın seçenekleri bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE MAÇI 21.15'TE

Fenerbahçe, EuroLeague'in 7. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.15'te başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.

Bu yayın seçenekleri abonelik gerektirebildiğinden maçın ücretsiz ve şifresiz yayınlanacağı varsayılmamalı. İzleyicilerin yayıncının güncel abonelik ve yayın bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

EuroLeague'de günün üç karşılaşması şöyle:

-20.00: Zalgiris Kaunas-ASVEL

-21.15: Olympiakos-Fenerbahçe

-21.45: Paris Basket-Valencia Basket

DİĞER FUTBOL KARŞILAŞMALARI

Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika ve Portekiz'deki maçların programı ise şöyle:

-16.30: Al Faisaly-Al Nassr

-18.30: Al Ittihad-Diriyah

-21.00: Al Qadsiah-Al Hilal

-21.00: Go Ahead Eagles-Telstar

-21.45: Kortrijk-Mechelen

-22.45: Vitoria Guimaraes-Maritimo

Bu karşılaşmaların Türkiye'deki yayın kanalları için güncel yayın akışlarının kontrol edilmesi gerekiyor.