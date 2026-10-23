Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası Trakya’dan yurda giriş yaptı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı verilirken, Marmara genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinde İstanbul’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da son günlerde etkili olan ılık hava, bugün yerini sağanak yağışa bırakacak. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası, sabah saatlerinde Trakya üzerinden yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

SAĞANAK İSTANBUL’A AKŞAM SAATLERİNDE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Trakya üzerinden ilerleyen yağışlı sistemin gün içinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

Öğleden sonra Marmara genelinde etkisini artıracağı tahmin edilen gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine doğru İstanbul’a ulaşması öngörülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceği belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR NASIL SEYREDECEK?

Sağanak yağışın ardından İstanbul’da cumartesi ve pazar günlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Büyükşehirlerde beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

-İstanbul: Yağışın ardından parçalı bulutlu, 20 derece.

-Ankara: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece.

-İzmir: Az bulutlu, 25 derece.

-Antalya: 27 derece.

-Adana: 30 derece.

-Diyarbakır: 24 derece.

-Trabzon: 21 derece.

-Erzurum: 15 derece.

Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde de yerel sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.