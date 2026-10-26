Kars ve Ardahan’da kar yağışıyla birlikte kaz kesimi ve kurutma sezonu başladı. Geçen yıl tanesi 5 bin ile 5 bin 500 TL arasında satılan kurutulmuş kazlar için bu sezon 7 bin TL isteniyor.

Kars ve Ardahan’ın yöresel lezzetlerinden kurutulmuş kazda yeni sezon fiyatı 7 bin TL’ye çıktı. Geçen yıl tanesi 5 bin ile 5 bin 500 TL arasında alıcı bulan kazlar, kar yağışıyla başlayan kesim ve kurutma sezonunda daha yüksek fiyatla satışa sunuluyor.

Bölge halkının gelir kaynaklarından biri olan kaz yetiştiriciliğinde kesim takvimini kar yağışı belirliyor. Etinin lezzetlenmesi ve yağlanması için Cumhuriyet Bayramı’na kadar özel olarak beslenen kazların ilk karı yemesi bekleniyor. Ardından kesime geçiliyor.

TUZDA BEKLETİLİP AYAZDA KURUTULUYOR

Kesilen kazlar önce tuzlanıyor. Belirli bir süre tuzda bekletilen kazlar, daha sonra Kars ve Ardahan’ın soğuk ayazında asılarak kurutuluyor.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kaz etleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen siparişler için de satışa sunuluyor.