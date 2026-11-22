Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "Hep Ucuz" sloganıyla yayımladığı reklamlarda tüketicileri yanılttığı ve tüm ürünlerde sürekli ucuzluk iddiasını kanıtlayamadığı tespit edilen zincir markete 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bir zincir marketin "Hep Ucuz" sloganıyla hazırladığı reklamların tüketicileri yanılttığını tespit ederek şirkete ağır bir yaptırım uyguladı.

Yapılan kapsamlı incelemelerin ardından ilgili zincir markete 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası kesilirken, söz konusu tanıtımların derhal yayından kaldırılmasına karar verildi.

Sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendiren Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yapılan incelemelerde "Hep Ucuz" ifadesinin tüketicide marketteki tüm ürünlerin her zaman en uygun fiyata satıldığı yönünde bir algı oluşturduğunu, ancak şirketin bu iddiasını ispatlayacak yeterli bilgi ve belge sunamadığını belirtti.

Bakanlık ekipleri tarafından yedi farklı zincir markette süt, çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması, bebek bezi ve deterjan gibi temel tüketim maddeleri üzerinden gerçekleştirilen fiyat karşılaştırmalarında, ceza kesilen marketin tüm ürünlerinin sürekli ucuz olduğunu kanıtlayan hiçbir bulguya ulaşılamadı.

Şirket yetkililerinin daha sonra yaklaşık 500 temel tüketim ürünü üzerinden ve on zincir marketi kapsayan kendi karşılaştırmalarını sunmasına rağmen, bu verilerin de "Hep Ucuz" iddiasını doğrulamadığı kaydedildi.

Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise şirketin daha önce verilen durdurma kararına uymayarak ilgili tanıtımları sosyal medya hesaplarından yayımlamaya devam etmesi oldu.

Reklam Kurulu tarafından yanıltıcı ve tüketicinin fiyat algısını bozucu nitelikte değerlendirilen bu ihlaller nedeniyle şirkete 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamlarla etkin mücadele edilmesi ve adil piyasa koşullarının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.