Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emlak vergisi muafiyetinde şartlar belli oldu. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan, çalışmayan ve mevduat faizi ile temettü gibi ek gelirleri belirlenen sınırın altında kalan emekliler, sıfır oranlı vergi uygulamasından yararlanabilecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanma koşulları gündemdeki yerini koruyor. Emlak Vergisi Kanunu kapsamında belirli şartları taşıyan emekliler, sahip oldukları tek konut için emlak vergisi ödemeyebiliyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için konutun büyüklüğünün yanı sıra çalışma durumu ve bazı gelir kriterlerinin de karşılanması gerekiyor.

Mevzuata göre emlak vergisi muafiyeti, emekliliğin gerçekleştiği yıl değil, emekliliği takip eden takvim yılından itibaren uygulanıyor. Buna göre geçen yıl emekli olan vatandaşlar bu yıl muafiyetten yararlanabilirken, bu yıl emekli aylığı bağlananların muafiyet hakkı gelecek yıl başlayacak.

200 METREKARE VE 330 BİN LİRA GELİR SINIRI

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için SGK kapsamında emekli olmak ve brüt 200 metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip bulunmak gerekiyor. Bununla birlikte yalnızca konutun büyüklüğü yeterli olmuyor. Emeklilerin aktif olarak çalışmaması ve menkul sermaye iradı gelirlerinin belirlenen sınırı aşmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Geçen yıl mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iradı gelirlerinin toplamı 330 bin lirayı aşan emekliler, bu yıl sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanamıyor.

Yurt dışından emekli olanlar söz konusu istisnanın dışında tutulurken, Türkiye'de dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları da mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları halinde sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından faydalanabiliyor.

Tek konutunu kiraya vererek kendisi başka bir konutta kiracı olarak yaşayan emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Ancak kendi evini kiraya verip başka bir konutta kira ödemeden oturan emekliler için muafiyet uygulanmıyor.

EMEKLİ ÇİFTLER, YAZLIK EVLER VE HİSSELİ TAPULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Emekli eşlerin ayrı ayrı konut sahibi olması durumunda, taşınmazların kullanım şekli muafiyet açısından önem taşıyor. Örneğin eşlerden birinin üzerine kayıtlı evde birlikte oturulması, diğer eşin evinin ise kiraya verilmesi halinde muafiyet yalnızca ikamet edilen konut için uygulanıyor. Diğer eşin üzerine kayıtlı konutun boş olması durumunda ise mevzuattaki diğer şartların da sağlanması kaydıyla her iki taşınmaz için muafiyet söz konusu olabiliyor.

Yazlık konutlarda da kullanım şekli belirleyici oluyor. Yalnızca yılın belirli dönemlerinde tatil amacıyla kullanılan yazlıklar muafiyet kapsamında değerlendirilmiyor. Buna karşılık emeklinin yıl boyunca sürekli ikamet ettiği tek konut niteliğindeki yazlık, diğer şartların da karşılanması halinde muafiyetten yararlanabiliyor.

Hisseli tapularda ise 200 metrekare sınırı, kişinin tapudaki payı üzerinden değil, konutun toplam brüt alanı esas alınarak değerlendiriliyor. Bu nedenle konutun toplam brüt alanının 200 metrekareyi aşması halinde hissedarın payı küçük olsa dahi muafiyet uygulanmıyor.

EV ALIM SATIMINDA EMLAK VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?

Gayrimenkul satışlarında, satışın gerçekleştiği yıla ait emlak vergisinin ödenmesinden satıcı sorumlu oluyor. Yeni alıcı için ise emlak vergisi yükümlülüğü, taşınmazın satın alındığı yılı takip eden takvim yılında başlıyor.

Yeni ev sahiplerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ilgili ilçe belediyesine emlak vergisi bildirimi yapması gerekiyor. Bildirimin, taşınmazın satın alındığı yılın sonuna kadar ilgili belediyeye verilmesi önem taşıyor.