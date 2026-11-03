ABD, Nebraska'da yer alan Monowi, resmen 'dünyanın en tenha' kasabası ilan edildi. Mevcudu göçle azalan Monowi'nin nüfusu 2000 yılında sadece 2'ye düşmüş. 2004'te kocası Rudy'nin ölümüyle tek başına kalan Elsie Eiler (93) şimdi kasabanın belediye başkanı, kütüphanecisi ve tek barının barmeni olarak görev yapıyor. Kasabanın ününü duyan pek çok turistin uğradığını belirten Elsie, "Tek başımayım ama yalnız değilim" diyor.

ABD'nin Nebraska eyaletinde bulunan Monowi, sıra dışı nüfusuyla dikkat çekiyor. Bir dönem yaklaşık 150 kişinin yaşadığı kasabada göç ve nüfus kaybı nedeniyle 2000 yılına gelindiğinde yalnızca iki kişi kalmıştı: Elsie Eiler ve eşi Rudy. Rudy'nin 2004 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Elsie, kasabanın tek sakini oldu.

KASABANIN HEM BAŞKANI HEM BARMENİ

Bugün 93 yaşında olan Elsie Eiler, Monowi'de yalnızca yaşamını sürdürmekle kalmıyor, kasabanın idari ve sosyal hayatını da ayakta tutuyor. Belediye başkanlığı ve kütüphaneciliğin yanı sıra kasabanın tek barını işletiyor. Böylece bir kasabanın farklı görevlerini tek başına yürütüyor.

TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI HALİNE GELDİ

Monowi'nin sıra dışı hikâyesi, kasabayı merak eden ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Farklı yerlerden gelen turistler, kasabanın tek sakini Elsie ile tanışmak ve işlettiği barda vakit geçirmek için bölgeye uğruyor. Eşi Rudy'nin kitap koleksiyonundan oluşturduğu kütüphane de kasabanın dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

“TEK BAŞIMAYIM AMA YALNIZ DEĞİLİM”

22 yıldır Monowi'de tek başına yaşayan Elsie, kasabaya ve kurduğu hayata bağlılığını sürdürüyor. Ziyaretçilerin ilgisi ve çevre yerleşimlerden gelen tanıdıkları sayesinde sosyal bağlarını da koruyan Eiler, “Tek başımayım ama yalnız değilim” sözleriyle yaşamını özetliyor.