Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kıyı Ege ve Antalya’nın doğusu için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Muğla çevresinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenirken sel, su baskını, heyelan ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle batı ve güney kesimlerde yağışların yer yer kuvvetini artırması bekleniyor.

Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Muğla çevresinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Ayrıca kıyı kesimlerinde hortum oluşma riskine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

EGE BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ege Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İzmir'de özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağışların kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Balıkesir'in batı kıyılarında da yağışla birlikte kuvvetli rüzgar görülebilecek.

Yağış anında etkisini artırabilecek rüzgarın kara ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Muğla çevresinde beklenen çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ANTALYA'DA DOLU, AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI

Akdeniz Bölgesi'nde de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Batı Akdeniz, Kahramanmaraş çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Antalya'da öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanakların, kentin doğu ilçelerinde yerel dolu yağışına dönüşebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

KARADENİZ'DE FIRTINA, İÇ KESİMLERDE SİS ETKİLİ OLACAK

Karadeniz'de de rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarın fırtınamsı kuvvete ulaşabileceği, açık denizde dalga boyunun 3 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde ise yağışların yanı sıra kuzeydoğu yönlü rüzgarların etkili olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek. İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde görüş mesafesinin düşebileceği belirtilirken sürücülerin dikkatli olması istendi.

İç Anadolu'nun kuzeybatısında beklenen yerel sağanak yağışların da yolları kayganlaştırabileceği değerlendiriliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.