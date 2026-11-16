Norveç’e bağlı Svalbard Adaları’ndaki Longyearbyen’de doğumhane bulunmuyor. Bu nedenle hamile kadınlar doğum yaklaştığında Norveç ana karasına gönderiliyor. Kasabadaki sağlık merkezi yalnızca temel sağlık hizmetleri sunabiliyor.
DONMUŞ TOPRAKTA DEFİN YAPILMIYOR
Bölgede toprağın yıl boyunca donmuş kalması, cesetlerin doğal şekilde çürümesini zorlaştırıyor. Bu nedenle 1950’den itibaren tabutla defin işlemleri durduruldu.
AYLARCA GÜNEŞ DOĞMUYOR
Longyearbyen’de kış aylarında güneş aylarca ufkun üzerine çıkmıyor. Yazın ise gece yarısı güneşi nedeniyle hava uzun süre aydınlık kalıyor.
SOSYAL YAŞAM DEVAM EDİYOR
Zorlu koşullara rağmen kasabada üniversite, oteller, restoranlar ve müzeler bulunuyor. Turizm ve bilimsel araştırmaların önemli yer tuttuğu Longyearbyen’de yaşam tüm farklılıklarına rağmen devam ediyor.