Norveç’e bağlı Svalbard Adaları’ndaki Longyearbyen’de doğum ve defin işlemleri, zorlu iklim koşulları nedeniyle kısıtlanıyor. Hamileler doğum öncesinde ana karaya gönderilirken, ağır hastalar da Norveç’teki hastanelere naklediliyor.

Norveç’e bağlı Svalbard Adaları’ndaki Longyearbyen’de doğumhane bulunmuyor. Bu nedenle hamile kadınlar doğum yaklaştığında Norveç ana karasına gönderiliyor. Kasabadaki sağlık merkezi yalnızca temel sağlık hizmetleri sunabiliyor.

DONMUŞ TOPRAKTA DEFİN YAPILMIYOR

Bölgede toprağın yıl boyunca donmuş kalması, cesetlerin doğal şekilde çürümesini zorlaştırıyor. Bu nedenle 1950’den itibaren tabutla defin işlemleri durduruldu.

AYLARCA GÜNEŞ DOĞMUYOR

Longyearbyen’de kış aylarında güneş aylarca ufkun üzerine çıkmıyor. Yazın ise gece yarısı güneşi nedeniyle hava uzun süre aydınlık kalıyor.

SOSYAL YAŞAM DEVAM EDİYOR

Zorlu koşullara rağmen kasabada üniversite, oteller, restoranlar ve müzeler bulunuyor. Turizm ve bilimsel araştırmaların önemli yer tuttuğu Longyearbyen’de yaşam tüm farklılıklarına rağmen devam ediyor.