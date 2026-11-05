Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde etkili olan şiddetli kasırga, Chapeco kentinde büyük çaplı yıkıma neden oldu. Hızı saatte 126 kilometreye ulaşan kasırga, özellikle Serafim Enoss Bertaso Havalimanı'nda ağır hasara yol açtı. Havalimanı terminalinin cam cephesinin bazı bölümleri parçalanırken hangarların çatıları da şiddetli rüzgâr nedeniyle zarar gördü. Hasarın ardından havalimanındaki tüm uçuş operasyonları süresiz olarak durduruldu.

HAVALİMANINDA AĞIR HASAR

Dün etkili olan kasırga, havalimanı terminal binasının cam cephesinde hasara neden olurken hangarların çatılarını da söktü. Şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışın etkili olduğu bölgede çok sayıda yapı zarar gördü.

Havalimanı yetkilileri, uçuş operasyonlarının süresiz olarak durdurulduğunu bildirerek yolculara uçuşlarıyla ilgili güncel bilgi almak için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, havalimanının çeşitli noktalarında bükülmüş metal yapılar, parçalanmış çatılar, kırık camlar ve etrafa saçılmış enkaz parçaları görüldü.

KASIRGA 18 BELEDİYEDE HASARA YOL AÇTI

Santa Catarina eyaletinde geniş bir alanı etkisi altına alan şiddetli fırtına, en az 18 belediyede hasara neden oldu. Çok sayıda binanın zarar gördüğü, bazı yapıların yıkıldığı ve bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.