İtalya Serie A’nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Venezia’yı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Rakibi karşısında hata yapmayan Milano ekibi, şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup etti. Uzun süre gol sesi çıkmayan karşılaşmada Milano ekibine galibiyeti, son bölümde rakip oyuncuların kendi kalelerine attığı iki gol getirdi. Inter, bu sonuçla ligdeki liderliğini sürdürdü.

INTER'İN GALİBİYETİ RAKİBİN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLERLE GELDİ

Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da gol bulmakta zorlandı. Mücadelenin kaderi ise son 10 dakikaya girilirken değişti.

Inter, 80. dakikada Matias Moreno'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Redouane Halhal da topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0 oldu.

Kısa süre içinde gelen iki golle avantajı yakalayan Inter, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, ikinci yarının başında Aleksandar Stankovic'in yerine oyuna dahil oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği mücadelede Inter, son bölümde gelen iki golle galibiyete ulaştı.

INTER LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından puanını 25'e yükselten Inter, Serie A'daki liderliğini korudu. Venezia ise 3 puanda kalarak ligin son sırasındaki yerini sürdürdü.

Inter, gelecek hafta Milan deplasmanında derbi mücadelesine çıkacak. Venezia ise Como'ya konuk olacak.