Kredi kartı borçlarına yönelik af ve yapılandırma beklentisi sürerken gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Borçların yeniden yapılandırılması, faiz ve masrafların silinmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifleri henüz komisyonda bulunuyor. Peki, borçluları ilgilendiren tekliflerde son durum ne, hangi imkanlar öngörülüyor?

Kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri ve gecikmeye düşen ödemeler birçok kişinin bütçesini zorlayabiliyor. Özellikle birden fazla bankaya borcu bulunan vatandaşlar, aylık ödeme planlarını oluşturmakta güçlük yaşayabiliyor. Bu nedenle borç yapılandırması ve sicil affı gibi konular yakından takip ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında kredi kartı ve bireysel borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin farklı kanun teklifleri bulunuyor. Bu teklifler arasında 2026 yılında sunulan ve belirli tarihten önce doğmuş borçları kapsaması amaçlanan düzenleme de yer alıyor.

Ancak bir kanun teklifinin Meclis'e sunulması, düzenlemenin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Teklifin komisyon ve Genel Kurul süreçlerinden geçmesi, kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Vatandaşların sosyal medyada yayılan yapılandırma duyurularına karşı dikkatli olması gerekiyor. Yasalaşmamış bir teklif üzerinden başvuru alındığını söyleyen kişi veya internet sitelerine itibar edilmemeli.

Borç ödeme güçlüğü yaşayanların öncelikle kendi bankalarıyla görüşmesi, mevcut yapılandırma seçeneklerini öğrenmesi ve toplam geri ödeme tutarını incelemesi önem taşıyor.

Yapılandırma kararı verilmeden önce faiz, vade, aylık taksit ve toplam maliyet birlikte değerlendirilmelidir. Daha düşük taksit sunulması, toplam borcun da azalacağı anlamına gelmiyor.

Borç affı ve sicil affı haberlerinde en önemli ayrıntı, teklif ile yürürlükteki düzenlemenin birbirinden ayrılması. Vatandaşların güncel durumu TBMM ve BDDK'nın resmî duyurularından takip etmesi gerekiyor.