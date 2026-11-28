Kocaeli’den Bolu’ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araçtan haber alınamayınca bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Ormanlık alanda çamura saplandığı belirlenen araca saatler sonra ulaşıldı. Bakan Göktaş, çocukların ve görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

DHA- Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından saat 16.30 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı araçla irtibatın kesildiği belirtildi. Araçta bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevliye ulaşılması için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Saatler süren çalışmaların ardından çocuklar ve görevliler sağ salim bulundu.

ARAÇTA 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİ BULUNUYORDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlendiği bildirildi.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verildiği ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bakanlığın açıklamasında, çocuklara ve görevli personele ulaşılması amacıyla AFAD, jandarma ve Bakanlık ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğü belirtildi.

Arama ve inceleme çalışmalarının dron desteğiyle titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

İHA'nın kayıp çocukları ve personeli aramak için gerçekleştirdiği geniş çaplı tarama uçuşunun rotası.

BAKAN GÖKTAŞ: DÖNÜŞ YOLUNDA ARACIN YOLDAN SAPTIĞINI GÖRÜYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'da kaybolan araç ve devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Bölgeye hareket ettiğini belirten Göktaş, şu açıklamayı yaptı:

"Dönüş yolunda oldukları sırada araçtaki GPS'e ulaşılamıyor. Valimiz hem bize hem de ilgili kurumlara haber verdi. Dron destekli arama çalışmaları devam ediyor. Ben de yoldayım. Alana gidiyorum. Tez zamanda çocuklarıma ulaşacağız. Dönüş yolunda aracın yoldan saptığını görüyoruz. Bölge de biraz dağlık. Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çocuklarımızı bulmak için. Olay yerinde operasyonu takip edeceğim."

Aracın sinyalinin kaybolduğu saate ve arama çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Göktaş, "Bolu Yedigöller dönüş yolunda seyir terasında mola veriyorlar. 16.30 gibi sinyalizasyon kayboluyor. Araçtakilerin GPS kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Saha da büyük bir saha. Anbean takip ediliyor. Son aldığımız sinyal üzerine arama kurtarma çalışmaları yapılıyor."

Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın bölgeye gittiği öğrenildi.

KAYIP 13 KİŞİDEN İKİ NOKTADAN SİNYAL ALINDI

10 çocuğu ve 3 personeli taşıyan araçtan haber alınamaması üzerine ekipler seferber olurken Bolu Valiliği tarafından kriz masası kuruldu.

Kayıp 13 kişinin iki noktadan sinyal verdiği öğrenilirken arama çalışmaları söz konusu noktalarda yoğunlaştırıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir.

En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır.

Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MOBİL HABERLEŞME OPERATÖRLERİNİ GÖREVLENDİRDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi amacıyla mobil haberleşme operatörlerinin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bolu Yedigöller bölgesine düzenlenen gezi dönüşünde irtibatın kesildiği araçta bulunan çocukların ve görevli personelin en kısa sürede bulunması amacıyla mobil haberleşme operatörleri görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerine de gerekli talimatlar verilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir" denildi.

11 MOBİL BAZ İSTASYONU BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla Bolu'daki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla 11 mobil baz istasyonunun bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, yakın bölgelerden Türk Telekom tarafından 8, Turkcell tarafından ise 3 mobil baz istasyonunun sevk edildiği belirtildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN MÜJDELİ HABER: ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Bakan Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Göktaş, çocukları taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına ilişkin Bolu Jandarma Komutanlığında Vali Abdulaziz Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız'dan bilgi aldı.

Brifingin ardından gazetecilere açıklama yapan Göktaş, Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e günübirlik ziyarete gelen 10 kız çocuğu ve 3 personelin saat 18.00 sıralarında kaybolduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının bütün mensupları, Kocaeli Valisi, Bolu Valisi, AFAD ve jandarmanın koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 1 İHA'sı, Bayraktar'ın 2 İHA'sı, 178 personel ve 48 araçla saatlerdir sahada yoğun arama kurtarma operasyonu yürütüldüğünü belirten Göktaş, "Çok şükür müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, durumları gayet iyi. Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Orada da az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığı, valilikler, valiler, AFAD, jandarma, askeri personel, komutanlar, Orman Genel Müdürlüğü ile sahadaki bütün personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle Bolulu vatandaşlarımıza, bu süreçte katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. En büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal sağlık kontrolünden geçireceğiz ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bu süreci çok yakın takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Valiliklerimize ve bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum."

BAKAN ÇİFTÇİ: 55 EKİP VE 204 PERSONEL ARAMA ÇALIŞMASINA KATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sağlıklı şekilde bulunan çocuklar ve personelle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi açıklamasında, “Geçmiş olsun. Çocuklarımızın hepsi sağ salim bulunmuş oldu. Kocaeli'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk sitesinde kalan, 14 ile 17 yaşları arasındaki 10 çocuğumuz, 2 personel ve 1 şoförle birlikte Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na geziye çıkıyor. Ancak saat 19.00 sıralarında aracın GPS bağlantısı kesiliyor. Durum Kocaeli 112 ekiplerine bildiriliyor. Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından da Bolu'ya bilgi veriliyor. Gerekli ekiplerimiz seferber ediliyor. 55 ekip ve 204 personelle arama kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı. Olayın duyulmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Bolu'ya intikal etti. Ben de İstanbul'dan buraya geldim. İstanbul'dayken Kocaeli Valimizle görüşerek olayı yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik. O da tüm aşamaları ve detaylarıyla süreci takip etti. Hamdolsun ki ekibin dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplandığı ve bu nedenle telefonların çekmemesi sonucu kendilerine ulaşılamadığı anlaşıldı. Yanlarında bulunan koruyucu refakatçi abla ve şoförün telefonları vardı. Ancak ormanlık alanda telefonların çekmemesi nedeniyle geçici bir iletişimsizlik durumu ortaya çıktı. Daha sonra ekiplerimizin kendilerine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları sona erdi” dedi.

İHA'LAR VE BAYRAKTAR AKINCI ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Çiftçi, çocukların ve personelin durumunun iyi olduğunu ifade ederek, “Bu süreçte AFAD'a ait 2 İHA, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ve dronlar da arama çalışmalarına katıldı. Bayraktar Akıncı da bu konuda destek verdi. El birliğiyle, şükürler olsun ki çocuklarımıza sağ salim ulaşıldı. Herhangi bir can kaybının olmaması bizi memnun etti. Dolayısıyla şu an itibarıyla Sayın Bakanımızla birlikte çocuklarla görüştük. Onlar yukarıda yemeklerini yiyorlar. Sağlık kontrolünden geçirilecekler. Ardından da kendilerini Kocaeli'ne uğurlayacağız. Tekrardan hem çocuklarımıza hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza hem de milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

BAKAN ÇİFTÇİ: 'ORMAN YOLUNDA BATAKLIĞA SAPLANMIŞLAR'

Aracın orman yolunda çamura saplandığını belirten Bakan Çiftçi, “Orman yolunda bataklığa saplanmışlar. Orman yolu, yağan yağmurlar nedeniyle çamurlu bir alana dönüşmüş. Telefonlar da çekmediği için herhangi bir yere ulaşma ve haber verme imkânları olmamış. Kendi imkânlarıyla araçtan kurtulmaya çalışmışlar ancak ormanlık yolda kaybolmuşlar. Bölgeye gönderilen mobil baz istasyonlarının ulaşmasının ardından sinyal güçlenince telefonla iletişim kurma imkânı sağlanmış” ifadelerini kullandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Gezi amacıyla Yedigöller bölgesine giden ve mahsur kaldıktan sonra ulaşılan aracın sürücüsü Nazif Ege, yaşananları anlattı.

İl Jandarma Komutanlığına gelen araç sürücüsü Ege, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece." diye konuştu.

Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp, sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda." ifadelerini kullandı.