Finlandiyalı Volare, Pori kentinde 15 milyon avroluk yatırımla kurduğu böcek proteini fabrikasını tamamladı. Siyah asker sineği larvalarının kullanılacağı tesis, hayvan yemi ve evcil hayvan maması üreticileri için yılda 5 bin ton protein ve 2 bin ton yağ üretme kapasitesine sahip.

Finlandiyalı biyoteknoloji şirketi Volare, siyah asker sineği larvalarından protein ve yağ üretecek Volare 01 fabrikasını tamamladı. Pori kentinde 15 milyon avro yatırımla kurulan tesis, yaklaşık 10 bin metrekarelik alana yayılıyor.

Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 5 bin ton böcek proteini ve 2 bin ton böcek yağı olarak açıklandı. Ürünler, hayvan yemi ve evcil hayvan maması üreticilerine hammadde olarak satılacak. Böcek proteininin özellikle balık yemlerinde kullanılan balık unu ve soya gibi kaynaklara alternatif olması amaçlanıyor.

EVSEL ÇÖP VE HER TÜRLÜ YEMEK ARTIĞI KULLANILMAYACAK

Tesiste, gıda üretiminden kalan ve insan tüketimine sunulmayan uygun organik yan ürünler değerlendirilecek. Bu maddelerle beslenen siyah asker sineği larvaları büyüyerek vücutlarında protein ve yağ biriktirecek. Ardından toplanıp işlenen larvalardan protein unu ve böcek yağı elde edilecek.

Üretimde evsel çöpler veya restoranlardan toplanan her türlü yemek artığı kullanılmayacak.

TÜRKİYE'DE DE ARAŞTIRILIYOR

Böceklerden alternatif protein üretimi Türkiye'de de araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TAGEM, 2024 yılında siyah asker sineği larvalarından sürdürülebilir yem hammaddesi üretimine yönelik proje hazırlığını duyurmuştu.

Çalışmalar kapsamında balık ve kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılabilecek alternatif protein kaynaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.