İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, TEB’e bağlı odalara kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan eczacılara yeşil pasaport hakkı tanınması için kanun teklifi sundu. Komisyona sevk edilen teklifte, belirli suçlardan soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı da yer aldı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkının kapsamının genişletilmesine yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Teklifin yasalaşması hâlinde, Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) bağlı odalara kayıtlı ve en az 15 yıl kıdeme sahip eczacılara yeşil pasaport verilmesinin önü açılacak. Kanun teklifi, değerlendirilmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİYOR?

Hususi damgalı pasaport, sahiplerine belirli ülkelere vizesiz veya kolaylaştırılmış vize koşullarıyla seyahat etme imkânı sağlıyor. Mevcut uygulamada devlet memurları ve kamu görevlileri, TBMM üyeleri, hükümet üyeleri, belediye başkanları, devlet sporcusu statüsündeki sporcular, belirli kamu kurum ve bankalarında görev yapan çalışanlar ile şartları sağlayan ihracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri bu haktan yararlanabiliyor. Belirli kıdem ve şartları taşıyan avukatlar da yeşil pasaport alabiliyor.

TEKLİFİN GEREKÇESİ: ECZACILARIN ULUSLARARASI GELİŞMELERE ERİŞİMİ

Kanun teklifinin gerekçesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan personelin hususi damgalı pasaport alabilmesi için birinci, ikinci veya üçüncü derece kadrolarda bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı odalara kayıtlı olarak mesleklerini sürdüren eczacıların ise mevcut uygulamada bu hakkın dışında kaldığına dikkat çekildi. Bu nedenle eczacıların yurt dışı seyahatlerinde çeşitli bürokratik işlemlerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Gerekçede, ilaç endüstrisi ve sağlık hizmetleri açısından önemli bir role sahip olan eczacıların mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için uluslararası fırsatlara erişimlerinin önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca eczacıların yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık uygulamalarına ilişkin uluslararası gelişmeleri yakından takip edebilmelerinin gerekliliğine işaret edildi.

Eczacıların uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'yi temsil edecek etkileşim ve iş birliklerini geliştirebilmeleri amacıyla yurt dışı seyahatlerinde daha kolay hareket edebilmeleri gerektiği belirtildi.

ECZACILARA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Teklifte, yeşil pasaport hakkından yararlanabilmek için eczacıların Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı odalara kayıtlı olması ve en az 15 yıllık mesleki kıdeme sahip bulunması şartı öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmı'nın Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan dolayı haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı da teklifte yer alıyor.

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, belirlenen koşulları taşıyan eczacılar da hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek. Teklifin yasalaşması için Meclis'teki komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.