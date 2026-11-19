TCDD Taşımacılık AŞ, Öğretmenler Haftası’na özel indirim kampanyasını bu yıl da hayata geçiriyor. 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenler, YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde biletlerini yüzde 50 indirimli alabilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 24-30 Kasım Öğretmenler Haftası kapsamında öğretmenlere Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

İndirim, belirtilen tarihler arasında öğretmen tarifesiyle satın alınacak biletlerde geçerli olacak. Standart tam bilet ücreti üzerinden hesaplanacak kampanya indirimi, ek hizmet ücretlerini kapsamayacak.

Öğretmenlere duydukları saygı ve minnetin bir ifadesi olarak 2014'ten bu yana düzenlenen kampanyayı bu yıl da sürdüreceklerini belirten Yalçın, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanya, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okulda çalışan tüm öğretmenleri kapsıyor. Müdür ve müdür yardımcıları da indirimden yararlanabilecek.

Üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışan tüm öğretim elemanları da kampanya kapsamında yer alıyor. Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler de indirimli bilet alabilecek.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

İndirimli biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve gişelerinden temin edilebilecek.

Yalçın, geçen yıl aynı kampanyadan yaklaşık 12 bin 215 öğretmenin yararlandığını bildirdi. Öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim uygulandığını da hatırlattı.

Öğretmenlerin kampanya sayesinde sevdiklerine ve farklı şehirlere daha avantajlı koşullarda ulaşmalarını istediklerini belirten Yalçın, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.