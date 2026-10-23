İtalya’nın kuzeyinde bulunan Dolomit Dağları, bu kez ölümle sonuçlanan bir kazayla gündeme geldi. Ailesi ve tur grubuyla birlikte bölgede yürüyüş yapan 36 yaşındaki Amerikalı turist Michaelle Alejandra Rubio Leiva, fotoğraf çekmek istediği sırada hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 bin 700 metre rakımda gerçekleşen yürüyüşte grup, Canazei yakınlarındaki Forcella Pordoi mevkiinden Sass Pordoi zirvesindeki restorana ulaşmak üzere teleferik istasyonuna doğru ilerliyordu.

MANZARAYI FOTOĞRAFLAMAK İSTERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Yürüyüş sırasında manzaranın fotoğrafını çekmek isteyen Leiva, işaretlenmiş güvenli güzergâhın dışına çıktı. Dağın dik ve korumasız bölümüne ilerlediği sırada dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıya düştü.

İHBAR ÜZERİNE KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kazanın ardından Leiva’nın yanında bulunan kız kardeşi yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye acil durum ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 36 yaşındaki turistin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

AİLESİ HELİKOPTERLE BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Leiva’nın cansız bedeni Canazei’ye götürüldü. Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan aile üyeleri ise helikopterle bölgeden tahliye edildi.