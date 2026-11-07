Yaklaşık 20 yıldır üretimi bulunmayan efsane Toyota Celica'nın geri dönüşü için beklenen açıklama geldi. 2027 Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışacak yeni GR Celica tanıtılırken, modelin seri üretim versiyonunun ne zaman yollara çıkacağı merak konusu oldu.

Toyota, yaklaşık 20 yıldır otomobil tutkunlarının yeniden yollarda görmeyi beklediği Celica modelini geri getirmeye hazırlanıyor. Japon otomobil üreticisi, 2027 Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yarışacak yeni GR Celica'yı duyurdu. Seri üretim versiyonuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da modelin yeniden satışa sunulabileceği yönündeki beklentiler güçleniyor.

2027'DE RALLİ PARKURLARINDA YARIŞACAK

Toyota, 2027 WRC sezonunda iki farklı takımla mücadele edecek. Toyota Gazoo Racing, GR Yaris ile şampiyonadaki yerini korurken yeni kurulan Toyota Racing takımı, GR Celica ile yarışacak.

GR Celica'nın direksiyonuna Elfyn Evans, Oliver Solberg ve Sami Pajari geçecek. GR Yaris ile mücadele edecek takımda ise Ott Tänak, Takamoto Katsuta ve Kalle Rovanperä yer alacak.

SERİ ÜRETİM VERSİYONU İÇİN HENÜZ TARİH AÇIKLANMADI

Yeni GR Celica'nın 2027 yılında ralli parkurlarına çıkması planlanıyor. Ancak bu gelişme, modelin yol versiyonunun da aynı dönemde satışa sunulacağı anlamına gelmiyor.

Yeni WRC kuralları, üreticilerin seri üretim karşılığı bulunmayan araçlarla da yarışmasına imkân tanıyor. Bu nedenle GR Celica'nın ralli versiyonu, yol modelinden önce geliştirilebiliyor.

Öte yandan Toyota'nın coupe tasarımlı bir prototipi Portekiz'de test edilirken görüntülendi. Bu gelişme, markanın yeni bir yol otomobili üzerinde çalıştığı yönündeki iddiaları da gündeme taşıdı.

400 BEYGİRİ AŞAN MOTOR İDDİASI

Yeni nesil Celica'nın teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Modelin önden motorlu ya da ortadan motorlu bir platform üzerine geliştirilebileceği öne sürülüyor.

Gündemdeki iddialara göre araçta 400 beygirin üzerinde güç üretebilen 2.0 litrelik turbo motor kullanılabilir. G20E kod adlı motorun dört tekerlekten çekişli hibrit bir sistemle birlikte sunulabileceği de konuşuluyor.

Toyota, seri üretim Celica'nın ne zaman tanıtılacağına veya satışa çıkacağına ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşmadı. Bu nedenle modelin yeniden yollara çıkması için otomobil tutkunlarının bir süre daha beklemesi gerekecek.