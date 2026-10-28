2023 yılında emekliye ayrılan 51 yaşındaki Baskın Pekmen, 20 Ekim’de evine bir not bırakarak ayrıldı. Ertesi gün babasının mezarı başında ölü bulunan üç çocuk babası emekli polis memurunun, ailesine “Size iyi bakamadım” yazılı bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekliye ayrılan 51 yaşındaki Baskın Pekmen, 20 Ekim’de evine bir not bırakarak ayrıldı. Pekmen, 21 Ekim’de babasının mezarı başında ölü bulundu. Üç çocuk babası emekli polis memurunun ailesine “Size iyi bakamadım” yazılı bir mektup bıraktığı öğrenildi.

EMEKLİ POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekliye ayrılan Baskın Pekmen (51), 20 Ekim’de evine bir not bırakarak ayrıldı.

Pekmen, 21 Ekim’de babasının mezarı başında ölü bulundu. Borçlarının bulunduğu öğrenilen üç çocuk babası emekli polis memuru, 22 Ekim’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

YAVUZYILMAZ: “ÇARESİZLİĞE MAHKÛM EDEN EKONOMİK KOŞULLAR”

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Pekmen’in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada ekonomik koşullara dikkat çekti. Yavuzyılmaz, “Emeklileri yoksulluğa, aileleri çaresizliğe mahkûm eden ekonomik koşullar karşısında hayatlar sönmeye devam ediyor. Çok üzgünüm” diye konuştu.

BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASI: “SANDIKTA HESABINI SORACAĞIZ”

Birleşik Emekliler Sendikası da yaptığı açıklamada emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara tepki gösterdi. Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2024 yılının Emekliler Yılı olacağı söylenmişti. Maalesef emekliler açlığa ve sefalete mahkûm edildi. İktidar, uyguladığı politikalarla 17 milyon emekliyi açlığa ve sefalete mahkûm etmiştir. İlerleyen tarihlerde erken seçim olacağı söyleniyor. İktidar, emekliye küçük dokunuşlarla, seçim rüşvetiyle emeklilerin oyunu almaya çalışıyor. Ama biz emekliler yapılanı unutmayacağız, sandıkta hesabını soracağız. Bizler oy deposu değiliz”

ANKARA’DA DA EMEKLİ POLİS MEMURU YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ankara’da 25 Eylül’de emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem düzenlendi. Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu (60), eyleme boynunda Türk bayrağı ve elinde “Para için değil, onurumuz için” yazılı bir dövizle katıldı.

Şekeroğlu, “Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz, yeni doğan torunuma bir altın bile takamıyorum” dedi. Emekli polis memuru, eylemin ardından beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.