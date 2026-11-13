BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Türkiye’nin en büyük ikinci özel markalı kuruyemiş üreticisi Milhans Gıda’nın hisselerinin tamamını satın aldı. Satın almayla birlikte BİM, kendi markasıyla satışa sunduğu kuruyemiş ve atıştırmalık ürünlerinin üretiminde önemli bir rol oynayan tesisi doğrudan bünyesine katmış oldu.

SATIN ALMA İŞLEMİNDE FON YÖNTEMİ KULLANILDI

Devir işlemi, doğrudan BİM’in tüzel kişiliği üzerinden gerçekleştirilmedi. Otto ve List markalarının da üreticisi olan Milhans Gıda’nın hisseleri, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla devralındı.

Uzmanlar, bu yöntemin operasyonel süreçlerde esneklik sağlayabildiğine dikkat çekiyor. Girişim sermayesi yatırım fonu yapısının stopaj muafiyeti ve çeşitli finansal kolaylıklar sayesinde sermaye verimliliğine katkı sunduğu belirtiliyor.

REKABET KURUMU DEVİR İŞLEMİNE ONAY VERDİ

BİM, uzun süredir fason üretim ortakları arasında yer alan Milhans Gıda’yı bünyesine katmak için resmi başvuruda bulundu. Rekabet Kurumu, belirli taahhütler çerçevesinde devre onay verdi. Kurumun kararının ardından Milhans Gıda’nın hisselerinin devri tamamlandı.

JAPONYA’DAN ABD’YE KADAR İHRACAT YAPIYOR

2009 yılında kurulan Milhans Gıda, üretim faaliyetlerini Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki 25 bin metrekarelik tesisinde sürdürüyor. Şirket, tonaj bazında Türkiye’nin en büyük ikinci özel markalı ürün tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Gebze’deki tesiste kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalık ürünler üretiliyor. Bu ürünler Türkiye pazarının yanı sıra Japonya’dan ABD’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor.

SATIN ALMA MARKET RAFLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Satın alma kararı, BİM'in tedarik sürdürülebilirliğini güvence altına alma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket bu adımla üretim maliyetlerini optimize etmeyi hedefliyor. Milhans Gıda, yeni dönemde BİM raflarındaki özel markalı ürünlerin ana tedarik merkezi olarak faaliyet gösterecek.