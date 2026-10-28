Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano adını kulüp tarihine yazdırdı. Siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk 5 iç saha maçının tamamını kazanan İtalyan çalıştırıcı, Metin Türel'in 1973-1974 sezonundaki rekoruna 51 yıl sonra ortak oldu. Italiano maç sonu Orkun Kökçü müjdesini de verdi.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, sahasında Başakşehir’i 1-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıların başında fırtına gibi esen teknik direktör Vincenzo Italiano kulüp tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

İtalyan çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın başında iç sahada çıktığı ilk 5 lig maçının tamamından galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. Beşiktaş’ta bu kusursuz başlangıcı son olarak 1973-1974 sezonunda Metin Türel gerçekleştirmişti.Italiano, Başakşehir zaferiyle tam 51 yıl sonra Türel’in başarısını tekrarlayan ilk Beşiktaş teknik direktörü oldu.

“ORKUN YAKINDA DÖNECEK”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hem rekoru hem de takımın performansını değerlendiren 48 yaşındaki teknik adam, önemli eksiklere dikkat çekti. Sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü'nün durumu hakkında konuşan Italiano, şunları söyledi:

"Orkun yakında dönecek ama onu ve önemli silahlarımızın hepsini kullanamadığımız için gerçekten üzgünüm. Takım harika performans gösterdi, onlardan çok mutluyum. Önemli isimler olmadan da kazanmak bizim için çok değerli."

“İKİNCİ YARIDA SABIRLI OLDUK”

Mücadelenin gidişatını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, ikinci yarıda sahada sabırlı bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak, "İkinci yarıda sabırlı olmamız gerekiyordu ve bunu başardık. Maçın ilerleyen bölümlerinde çift forvete döndüğümüzde ne kadar tehlikeli bir takım olabileceğimizi gösterdik" diyerek sözlerini tamamladı.