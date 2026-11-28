Galatasaray'da sakatlığının ardından ameliyat edilen Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği netleşti. 30 Kasım'daki kritik karşılaşma öncesi yıldız golcüyle ilgili karar verildi.

Galatasaray'ın 3 Kasım'da Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ardından ameliyat edilen Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki golcünün ağrılarının azaldığı öğrenildi.

DERBİ KADROSUNDA YER ALACAK

Sabah gazetesinin haberine göre Nijeryalı yıldız, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin maç kadrosunda yer alacak.

Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise yapılacak son sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Yıldız futbolcunun ilk 11'de sahaya çıkmaması durumunda da maçta süre alması bekleniyor.

BU SEZON 11 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, toplam 13 gole katkı sağladı.