Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle belediye başkanlığı ve başkanvekilliği seçimlerinde kurallar değişti. Adaylık başvurularının yalnızca ilk oturumda yapılması, birleşik oy pusulası ve şeffaf sandık kullanılması zorunlu hale getirildi. Aday meclis üyelerinin seçim oturumlarını yönetmesi yasaklanırken, geçersiz oyların hangi durumlarda sayılacağı ve seçim belgelerinin ne kadar süre saklanacağı da yeniden düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. 20 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, belediye başkanlığı veya başkanvekilliğinin boşalması halinde mecliste yapılacak seçimlerin usul ve esasları yeniden belirlendi.

Yönetmeliğe eklenen 19/A maddesiyle adaylık başvurularından oy pusulalarının hazırlanmasına, oy kullanma yöntemlerinden sayım işlemlerine kadar seçim sürecinin birçok aşamasında yeni kurallar getirildi.

ADAYLIK BAŞVURULARI SADECE İLK OTURUMDA YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre, belediye başkanlığı veya başkanvekilliğinin boşalması durumunda vali, 10 gün içerisinde seçim toplantısının tarihini belirleyecek.

Belediye başkanlığına aday olmak isteyen meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları, başvurularını yalnızca ilk birleşimin ilk oturumunda meclis başkanlık divanına sunabilecek. İlk oturumun tamamlanmasının ardından yeni adaylık başvuruları kabul edilmeyecek.

Dört tura kadar devam edebilen seçimlerde adaylar, her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek. Seçime katılacak adayların listesi ise oylama başlamadan önce meclise duyurulacak ve tutanağa işlenecek.

BİRLEŞİK OY PUSULASI VE ŞEFFAF SANDIK ZORUNLU OLACAK

Yönetmelikle birlikte belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma yöntemi de değiştirildi. Önceki uygulamada meclis üyeleri adayların isimlerini boş kâğıtlara yazarak oy kullanabilirken, yeni düzenlemeyle birleşik oy pusulası zorunlu hale getirildi.

Yeni sisteme göre adayların ad ve soyadları oy pusulasında alfabetik sırayla yer alacak. Meclis üyeleri, tercih ettikleri adayın karşısındaki alana tercih mührü basarak oylarını kullanacak.

Oy pusulaları, herhangi bir tanıtıcı işaret bulunmadan zarfa konulacak ve şeffaf sandığa atılacak. Oy gizliliğinin korunması amacıyla en az iki kapalı oy verme kabini hazırlanacak. Sandık ise salonda herkesin görebileceği bir noktaya yerleştirilecek.

ADAY MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ YÖNETEMEYECEK

Yeni yönetmelikle belediye başkanlığına aday olan meclis üyelerine seçim sürecinin yönetiminde görev alma yasağı getirildi.

Buna göre aday üyeler, seçim oturumlarını yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak. Ancak adayların oy kullanma hakları devam edecek.

Seçimlerin yönetimi ve düzeninden başkanlık divanı sorumlu olacak. Talep edilmesi halinde her siyasi parti grubu ve bağımsız üyeler adına birer gözlemci görevlendirilebilecek.

Gözlemciler, seçim sürecine ilişkin itiraz, öneri ve tekliflerini divana iletebilecek. Divan, karar vermeden önce gözlemcilerin görüşlerini dinleyecek ve bu görüşleri tutanağa geçirecek.

HANGİ DURUMLARDA OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Düzenlemeyle oy pusulalarının geçerlilik şartları da ayrıntılı şekilde belirlendi. Yeni kurallara göre:

-Başkanlık mührü bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılacak.

-Üzerinde tanıtıcı işaret bulunan oylar kabul edilmeyecek.

-Birden fazla adayın alanına tercih mührü basılması halinde oy geçersiz olacak.

-Aynı adayın alanına birden fazla mühür basılması geçersizlik nedeni sayılmayacak.

-Tercih mührünün ilgili alanın dışına taşması, hangi adaya oy verildiği anlaşılıyorsa oyun geçerliliğini etkilemeyecek.

-Basım hatası, leke ve kırışıklık gibi kusurlar, tanıtıcı işaret niteliği taşımadığı sürece geçersizlik nedeni olmayacak.

OY PUSULALARI DAVA SÜRECİ TAMAMLANANA KADAR SAKLANACAK

Yeni düzenlemede sandıktan çıkan zarflara ve seçim belgelerinin muhafazasına ilişkin kurallar da yer aldı.

Sandıktan, oy kullanan meclis üyesi sayısından fazla mühürlü zarf çıkması halinde zarflar açılmadan ilgili turdaki seçim yenilenecek. Mühürsüz zarflar ise açılmadan imha edilmek üzere ayrı bir alanda muhafaza edilecek.

Kullanılan oy pusulaları ve zarflar, sonuçların açıklanmasının ardından divan üyelerinin imzaladığı bir zarfa konularak mühürlenecek. Bu belgeler, dava açma süresinin sonuna kadar saklanacak. Seçime ilişkin dava açılması halinde ise belgeler, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilecek.

20 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle belediye başkanlığı ve başkanvekilliği seçimlerinde adaylık, oy kullanma, sayım ve denetim süreçlerine ilişkin yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.