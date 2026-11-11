BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kendisi ve kurumla ilgili son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevden affını istediğini açıkladı. Kavcıoğlu, talebinin gerekçesini kurumun daha fazla yıpranmaması olarak belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kendisi ve kurumla ilgili son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevden affını istediğini açıkladı.

Kavcıoğlu, açıklamasında talebinin gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim."

Kendisine verilen görevler için Erdoğan'a teşekkür eden Kavcıoğlu, "Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) November 11, 2026

SON RÖPORTAJI AKILLARA GELDİ

Kavcıoğlu, istifa etmeden önceki röportajını Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a vermişti. Kavcıoğlu, Saymaz'ın "Fon soruşturmasında şüpheli misiniz, değil misiniz?" sorusuna, "BDDK Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım’da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey" yanıtını vermişti.

'AYRILIĞI BELLİ Kİ BELLİYDİ KAYDA GEÇİRMEK İSTEDİ'

Saymaz, Kavcıoğlu'nun istifasının ardından Sözcü TV'de Can Coşkun'a yaptığı yorumlarda, "Belli ki kayıtlara geçirmek istedi. Bu ana kadarki görüşmelerimizde yazılmamak kaydıyla bilgi verdi. Ama dün her soruyu sordum ve kendisi de cevap verdi. Bence ayrılığı belliydi giderken kayıtlara geçirmek istedi. Dün 20.30'da konuştuk kendisiyle, isminin yazılması kaydıyla açıkça cevap vermek istedi. Kendisi istedi, ben teklif etmedim. Doğrusu her soruyu da sordum hepsine de kendince açıklıkla cevap verdi. Muhtemelen bugün ayrılacağı bilgisi söz konusuydu.

Ya da sabah bizim söyleşimiz yayımlandı, bu söyleşinin tesiriyle istifa etti. Bu da küçük bir ihtimal." ifadelerini kullandı.

'AKP'NİN KOLAY VAZGEÇECEĞİ BİRİ DEĞİLDİ'

Saymaz, yayının devamındaki sözlerinde ise Kavcıoğlu'nun fon soruşturmasından önce kolay kolay vazgeçeceği biri olmadığını anlattı. Saymaz, şunları kaydetti:

"Ben bir soruşturmaya konu edilebileceğini de düşünüyorum. İfadeye davet edileceğini de zannediyorum. İki daire başkanı alındıktan sonra onun da şüpheli olması kuvvetle muhtemeldir. Bir gözaltı ya da daha ileri bir tedbir olur mu bilemiyorum.