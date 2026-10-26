Yollarda görülen tırtıklı veya ses çıkaran yüzeyler, sürücüleri belirli tehlikelere karşı uyarmak amacıyla kullanılabiliyor. Bu uygulamalar, yolun türüne ve bulunduğu bölgedeki trafik koşullarına göre değişiyor.

Bazı yollarda, özellikle şerit kenarlarında veya yolun belirli bölümlerinde tırtıklı yüzeyler bulunuyor. Araç lastikleri bu yüzeylerden geçtiğinde titreşim ve ses oluşabiliyor. Bu uyarı, sürücünün aracının şerit dışına çıkmaya başladığını fark etmesine yardımcı olabiliyor.

Bu tür işaretlemeler, sürücünün dikkatini yeniden yola yöneltmeyi amaçlayan güvenlik uygulamalarından biri. Ancak her tırtıklı yüzey aynı işlevi görmüyor. Bazıları hız azaltma veya yaklaşan bir kavşak konusunda sürücüyü uyarmak için de kullanılabiliyor.

Yol üzerindeki işaretlemelerin anlamı, ilgili trafik düzenlemelerine ve yerel uygulamalara göre değerlendirilmelidir. Sürücülerin bu tür uyarılara rağmen hız sınırlarına uyması, takip mesafesini koruması ve dikkatini yoldan ayırmaması gerekiyor.