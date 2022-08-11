“Bay Kemal” 14 Ağustos’ta gününü görür mü?..

Saraya giden ‘kişiye özel’ anketler acı veriyor. Etrafa dehşet saçılmasına sebep oluyor…

Boş tencere partisi, sarayı fena halde bunaltıyor!..

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dış politikada hamleler yaptı:

OLMADI.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarının faizini sildirttı:

OLMADI.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge ile bazı meslek gruplarını memnun etmeye çalıştı:

OLMADI.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına zam yapar gibi yaptı:

OLMADI.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, KPSS’de ortaya çıkan skandal üzerine sınavı gecikmeli de olsa iptal ettirdi:

OLMADI.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangını verdiği talimatla söndürttü:

OLMADI.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı dolasıyla Hüseyin Gazi Cem Evi’ni ziyaret etti, kanaat önderleriyle iftar yaptı:

OLMADI.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, baş pehlivan ilan edildi:

OLMADI.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han’ı Akdeniz’e doğal gaz seferine gönderdi:

Ahali de Abdulhamid Han’ın büyük jelibon rezervleri bularak döneceği beklentisi çok yüksek!..

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Yırtıklar o kadar büyüdü ki; ne yapsalar yama tutmuyor!..

Tayyip Erdoğan, bir ara gazı hamlesi daha yapacak. AKP kulislerinde heyecanlı bir bekleyiş başladı… “Reis en esaslı bombaları patlatacak” beklentisi…

14 Ağustos (Pazar) AKP’nin 21’nci kuruluş yıldönümü…

Sahaya inemeyen AKP mebusları son bir ümit o günü bekliyor.

Neyi?..

AKP’nin kuruluş yıldönümünde, “Reis’in peş peşe bombaları patlaması”nı…

İktidar kulislerinde konuşulan “bomba” ana başlıklarını şöyle özetleyebilirim:

-“Bay Kemal”e esaslı bir ‘hodri meydan’ daha çekilmesi…

-Siyasi mahkumlara, kısmi veya genel af…

-Boş tencere partisinin kızgınlığını hafifletecek yeni ekonomik önlemler…

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Şapkadan tavşan çıkar mı?..

14 Ağustos Pazar gününü hep beraber bekleyip, göreceğiz…

“Bay Kemal”e yeni bir sürpriz yaparlar mı?.. AKP kulislerinde “ hodri meydan” beklentisi başlığı altında; “Yüreğin varsa çık karşıma, Kasım’da erken seçime gidelim” resti çekilmesini bekleyenler de var…

“Reis”in AKP’nin “hainleri” ne yönelik esaslı çıkışlarını hasretle bekleyenlerde çoğunlukta…

Tayyip Erdoğan’ın, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a yönelttiği sert eleştiriler AKP kulislerini tatmin etmiyor…

“Reis” ten Abdullah Gül’e esaslı bir ders vermesi isteniyor…

Abdullah Gül, geçenlerde, İstanbul’da saklandığı ofisinden başını dışarıya çıkarmış, Karar’dan Mehmet Ocaktan’a konuşmuştu… Gül, ekonomi, bürokrasi (liyakat), başkanlık sistemi ve dinin siyasete alet edilmesi başlıkları altında Tayyip Erdoğan’ı ince ince eleştirmişti. Gül’ün söyledikleri kamuoyunda pek karşılık bulmadı ama saray ve iktidar partisi içinde homurtulara sebep oldu. AKP kulisleri, Gül’ün söyleşisini, “Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olmaktaki ısrarından vazgeçmiyor” diye yorumluyor. “Hayrunnisa hanımın bitmeyen hırsı ve etkisi” de bu yorumlara ekleniyor.

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Hazır laf açılmışken… Abdullah Gül ne yapıyor diye merak edenlere:

Abdullah Gül Vakfı çeşitli organizasyon hazırlıkları yapıyor. İllerde açılışlar, konferanslar gibi…

Abdullah Gül, ciğer yiyip bu organizasyonlara katılabilir mi?..

14 Ağustos’u beklemek lazım!..

Abdullah Gül’ün İstanbul’daki ofisini ziyaret eden eski ve yeni AKP’liler saray tarafından dikkatle takip edilip, not ediliyor…

14 Ağustos beklentileri içinde, “Yuvadan kopan bazı AKP’li parlak isimler”in tekrar Tayyip Erdoğan ile birlikte görüntü vermesi de var…

AKP, 14 Ağustos 2022’de -içerden çok talep edilen- fabrika ayarlarına döner mi?..

Bence;

Dönse ne olur dönmese ne olur!..

Ülkeyi en başından beri o fabrika bu perişan hale getirmedi mi?..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun..