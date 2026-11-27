26 Kasım 2026'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek amacıyla pankart açması ve Filistin bayrakları taşıması sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı. Gürcü polisinin müdahalesiyle büyüyen olaylar nedeniyle Danimarkalı hakem Morten Krogh, karşılaşmayı 26. dakikada durdurdu. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

DÜNYA BASINI BATUM'DAKİ OLAYLARI KONUŞUYOR

Yaşanan olaylar yalnızca spor basınında değil, uluslararası haber ajansları ve dünya medyasında da geniş yer buldu. AFP, Associated Press (AP), BBC Sport ve The Guardian gibi uluslararası medya kuruluşları, karşılaşmada yaşananları manşetlerine taşıdı. Haberlerde özellikle polis müdahalesi, taraftarların gözaltına alınması, Filistin'e destek pankartı ve Türkiye ile Gürcistan arasında yaşanan diplomatik temaslar öne çıktı.

DÜNYA BASININDA BEŞİKTAŞ OLAYI NASIL YER ALDI?

AFP: "Beşiktaş maçındaki olaylar diplomatik krize yol açtı"

Uluslararası haber ajansı AFP, yaşananları diplomatik boyutuyla ele aldı. AFP'nin haberinde Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek pankartı açtığı, Filistin bayrakları taşıdığı ve İsrail karşıtı sloganlar attığı belirtildi.

Haberde Gürcistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına da yer verildi. Bakanlık, olaylarda 3 polisin yaralandığını ve 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gürcü makamları, taraftarların polise tribün koltukları fırlattığını savunurken, olayların bayrak ve pankartların açılmasından önce başladığını ileri sürdü.

AFP ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunun polis müdahalesini kınadığını, Beşiktaş'ın UEFA'ya şikâyette bulunduğunu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcü mevkidaşıyla görüştüğünü aktardı.

AL JAZEERA: "Gürcü polisi, Filistin bayrağı nedeniyle Beşiktaş taraftarlarıyla çatıştı"

Katar merkezli Al Jazeera, olayları Filistin bayrağı üzerinden gündeme taşıdı.

Haberde, Beşiktaş taraftarları ile Gürcü polisi arasında yaşanan çatışmaların karşılaşmanın yaklaşık 30 dakika durmasına neden olduğu belirtildi. Türk basınındaki haberlere atıfta bulunan Al Jazeera, polisin tribünlere girerek taraftarlara biber gazı kullandığını yazdı.

Al Jazeera, Beşiktaş'ın polis müdahalesini orantısız güç olarak nitelendirdiğini ve Türkiye Futbol Federasyonunun olayla ilgili soruşturma talep edeceğini bildirdi.

Haberde ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Samsunspor ve Erzurumspor'un Beşiktaş taraftarlarına destek açıklamalarına da yer verildi.

Al Jazeera'nın dikkat çektiği bir diğer konu ise maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcuların Hapoel Beer-Sheva oyuncularıyla el sıkışmayı reddetmesi oldu.

THE GUARDIAN: "Filistin'e destek pankartı diplomatik krize neden oldu"

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, yaşananları hem futbol hem de diplomasi açısından değerlendirdi.

Gazete, karşılaşmanın 26. dakikada durdurulduğunu ve yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından yeniden başladığını aktardı.

Haberde Türkiye Futbol Federasyonunun Gürcü polisinin tutumunu kabul edilemez olarak nitelendirdiği, Beşiktaş yönetiminin ise taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurduğu belirtildi.

The Guardian ayrıca Hakan Fidan'ın Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesini öne çıkardı.

Karşılaşmanın sonucuna da yer veren gazete, Beşiktaş'ın mücadeleyi 2-1 kazandığını yazdı.

THE TIMES OF ISRAEL: "Filistin bayrağı nedeniyle çıkan çatışmalar maçı durdurdu"

İsrail merkezli The Times of Israel de karşılaşmada yaşanan olayları geniş şekilde okuyucularına aktardı.

Gazete, Gürcü polisinin Beşiktaş taraftarlarına biber gazıyla müdahale ettiğini ve olayların ardından maçın 30 dakika durduğunu yazdı.

Haberde dikkat çeken ayrıntılardan biri ise İsrailli taraftarlarla ilgiliydi. Gazete, tribünde yaşanan olaylara İsrailli taraftarların karışmadığını ve iki takımın taraftarlarının güvenlik gerekçesiyle ayrı bölümlerde tutulduğunu belirtti.

The Times of Israel ayrıca Beşiktaş'ın UEFA'ya şikâyette bulunduğunu ve olayların Türkiye ile Gürcistan arasında diplomatik temasa neden olduğunu aktardı.

GOAL: "Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında yarım saatten fazla ara"

Uluslararası futbol haber sitesi GOAL, karşılaşmadaki tribün olaylarına ve polis müdahalesine odaklandı.

Haberde, Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı açmasının ardından Gürcü polisinin müdahalede bulunduğu, tribünlerde arbede yaşandığı ve bazı koltukların fırlatıldığı aktarıldı.

GOAL, olaylar sırasında yaralanan bir Beşiktaş taraftarının sağlık ekipleri tarafından sedyeyle taşındığını, futbolcuların da tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştığını yazdı.

Haberde ayrıca karşılaşmanın güvenlik gerekçesiyle Türkiye'den Gürcistan'a alınmasının arka planına değinildi.

ASSOCIATED PRESS (AP): "Filistin pankartı nedeniyle maç durduruldu"

ABD merkezli Associated Press (AP) de karşılaşmayı uluslararası kamuoyuna duyuran haber kuruluşları arasında yer aldı.

AP'nin haberinde, Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasındaki mücadelenin taraftarlarla polis arasında yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 30 dakika durduğu belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetine de yer verilirken, kulübün Gürcü güvenlik güçlerinin müdahalesini orantısız bulduğu ve Türkiye Futbol Federasyonunun olayın araştırılması için girişimde bulunacağı aktarıldı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ARASINDA DİPLOMATİK TEMAS

Batum'daki olayların ardından konu diplomatik düzeye de taşındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk diplomatik kaynakları, Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkililerinin stadyumda bulunduğunu ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Al Jazeera'nın haberine göre Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Gürcü mevkidaşı Sulkhan Tamazashvili ile görüştü. Gürcü Bakan'ın, Filistin bayraklarına UEFA yetkililerinin el koyduğunu ve Gürcü devlet makamlarının bu el koyma işleminde rol almadığını söylediği aktarıldı.