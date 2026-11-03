ABD'de yaşayan Polonya asıllı göçmen karşıtı Weronika Rogowska, bir süpermarkette alışveriş yapan tesettürlü kadınları gizlice fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Müslüman nüfusun artışından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Rogowska'nın kullandığı ifadeler, sosyal medyada tepki topladı.

"MİCHİGAN'I TERK EDECEĞİZ" DİYEREK MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Süpermarkette alışveriş yapan tesettürlü kadınları habersizce görüntüleyen Rogowska, paylaşımında Müslüman nüfusun artışına ilişkin rahatsızlığını dile getirdi.

Demokrat siyasetçi Abdul El-Sayed'in olası seçim zaferine atıfta bulunan Rogowska, şu ifadeleri kullandı:

"Benim gibi insanlar Abdul El-Sayed kazanırsa Michigan'ı terk edecek ve arka planda olan insanlar buraya yerleşip daha fazla çocuk sahibi olacak. Akıllıca seç, Michigan."

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Rogowska'nın süpermarkette çektiği fotoğrafları paylaştığı gönderi İslamofobik ve mülteci karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Rogowska'nın, kendisi de ABD'de göçmen kökenli olmasına rağmen bölgede yaşayan Müslümanları hedef alan paylaşımı sosyal medyada eleştirilere neden oldu.