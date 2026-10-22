Ankara'da mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddihakim talebinde bulunan avukat Alperen Demirdiş, iki suçtan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, suçların yasal unsurlarının oluşmadığına oy birliğiyle hükmetti.

Ankara’da duruşma sırasında mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddihakim talebinde bulunan avukat Alperen Demirdiş hakkında açılan davada karar çıktı. İki ayrı suçtan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Demirdiş, suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle beraat etti.

SAVCILIK 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİŞTİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, avukat Alperen Demirdiş’in 14 Mayıs 2024’te Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir uyuşturucu davasında, mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddihakim talebinde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, başörtüsü kullanımının kanunda belirtilen reddihakim sebepleri arasında yer almadığı vurgulandı. Demirdiş’in “görevi kötüye kullanma” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasında avukatın cezalandırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN OY BİRLİĞİYLE BERAAT KARARI

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanık avukatının savunması alındı. Savunmada, Demirdiş’in reddihakim talebinin savunma hakkı ve avukatlık görevi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek beraat istendi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Demirdiş’e yöneltilen suçların yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti. Mahkeme, avukatın her iki suçlamadan da oy birliğiyle beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Alperen Demirdiş, 14 Mayıs 2024’te Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu ticareti davasında, mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasını gerekçe göstererek reddihakim talebinde bulunmuştu.

Talebin ardından Demirdiş hakkında soruşturma başlatılmış ve hazırlanan iddianamede iki ayrı suçtan cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürecinde savcılık da hapis cezası talebini sürdürmüştü. Mahkeme ise suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle avukatın beraatine hükmetti.