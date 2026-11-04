Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, Barış Alper Yılmaz ile Stuttgart kaptanı Deniz Undav arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Mücadelenin 38. dakikasında iki futbolcu arasında yaşanan sert tartışma, kritik galibiyetin önüne geçen olaylardan biri oldu.

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına, Barış Alper Yılmaz ile Stuttgart kaptanı Deniz Undav arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Mücadelenin ardından iki futbolcunun açıklamaları ve soyunma odasında yaşanan barışma anı da gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada alınan galibiyet, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki iddiasını güçlendiren önemli bir sonuç oldu. Ancak mücadele, sahadaki sportif başarının yanı sıra yaşanan gerginlikle de hafızalara kazındı.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE DENİZ UNDAV ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın 38. dakikasında orta saha yakınlarında, taç çizgisi kenarında tansiyon yükseldi. Stuttgartlı futbolcu Chris Führich'in arkadan yaptığı müdahaleye sinirlenen Barış Alper Yılmaz, rakibini formasından tutarak yedek kulübesine kadar sürükledi. Bu hareket, Alman ekibinin oyuncularının tepkisini çekti.

Barış Alper'in rakibini ittiğini gören Stuttgart kaptanı Deniz Undav da hemen araya girerek duruma sert tepki gösterdi. İki Türk asıllı futbolcu arasında taç çizgisi kenarında hararetli bir tartışma yaşandı. Teknik ekiplerin ve saha görevlilerinin müdahalesiyle olayların büyümesi son anda önlendi.

Yaşanan gerginliğin ardından İngiliz hakem Chris Kavanagh devreye girdi. Hakem, tartışmanın tarafları olan Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi. Gösterilen kartlar, karşılaşmanın kalan bölümünde iki futbolcunun daha dikkatli hareket etmesine neden oldu.

TRT SPİKERİNİN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Deniz Undav'ın pozisyona müdahil olması sırasında TRT spikerinin kullandığı ifadeler de futbolseverlerin tepkisini çekti. Aslen Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden olan ve Kürt Êzidî kimliğiyle bilinen futbolcu hakkında sarf edilen sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın anlatımı, maçın sportif yönünün yanı sıra farklı bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

DENİZ UNDAV'DAN BARIŞ ALPER'E SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Deniz Undav, Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik etti ancak Barış Alper Yılmaz'ın müdahalesine sert tepki gösterdi.

Futbolda rekabet ile bir oyuncunun güvenliğini tehlikeye atmanın birbirinden farklı olduğunu vurgulayan Undav, "Futbol senin egondan daha büyük" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu, kendi sahasında oynamanın başka bir oyuncuyu tehdit etme hakkı vermediğini dile getirdi. Yaşanan tartışmanın kabul edilebilir sınırları aştığını savunan Undav, bir futbolcunun kariyerini riske atabilecek hareketlerin normal karşılanmaması gerektiğini belirtti.

Kendi taraftarı önünde oynamanın oyuncuya özgüven verdiğini ancak bunun rakibin sağlığını tehlikeye atma hakkı tanımadığını ifade eden Undav, başka bir futbolcunun güvenliğini riske atan davranışların alkışlanmaması gerektiğini söyledi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN BARIŞMA AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından konuşan Barış Alper Yılmaz ise yaşanan gerginliğin maçla sınırlı kaldığını belirterek tartışmaya son noktayı koydu.

Milli futbolcu, "Saha içerisinde yaşanan saha içinde kalır" diyerek Galatasaray gibi büyük bir kulübün oyuncuları olarak örnek olmaları gerektiğini ifade etti. Her rakibe saygı duyduklarını vurgulayan Barış Alper, aralarında herhangi bir husumet kalmadığının altını çizdi.

DENİZ UNDAV SOYUNMA ODASINA GİDEREK ÖZÜR DİLEDİ

Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyi de paylaştı. Stuttgart kaptanı Deniz Undav'ın maçın bitmesinin ardından soyunma odasına gelerek kendisinden özür dilediğini açıkladı.

Undav'ın kendisiyle konuştuğunu belirten Barış Alper, "Maç sonu soyunma odasına geldi tekrar özür diledi. Dediğim gibi saha içinde kaldı, hiçbir sorun yok, gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Böylece iki futbolcu arasında saha içinde yaşanan gerginliğin maçın ardından sona erdiği ortaya çıktı.