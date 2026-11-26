Yeni yıla girerken kredi kartlarında biriken ödül ve kampanya bakiyeleri için zaman daralıyor. Parapuan, chip-para, mil ve nakit iade haklarının bir bölümü 31 Aralık itibarıyla geçerliliğini yitirebilir. Puanlarını kaybetmek istemeyen kart sahiplerinin, yıl bitmeden hesaplarını gözden geçirerek son kullanım tarihlerini öğrenmesi gerekiyor.

Yeni yıla sayılı günler kala bankaların kampanya ve sadakat programlarında yıl sonu sıfırlama süreci başladı. Kredi kartları ve dijital cüzdanlarda biriken ödül puanlar, nakit iadeler ve indirim kuponları için son kullanım tarihleri yaklaşıyor. 31 Aralık saat 23.59'a kadar kullanılmayan bazı ödüller geçerliliğini yitirebilir. Tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için hesaplarındaki bakiyeleri ve son kullanım tarihlerini kontrol etmesi gerekiyor.

HANGİ PUANLAR SİLİNECEK, HANGİLERİ YENİ YILA DEVREDECEK?

Bankaların sadakat programlarında puanların geçerlilik süresi ve kullanım koşulları farklılık gösteriyor. Genel olarak belirli kampanyalar kapsamında kazanılan ekstra puanlar, nakit iadeler ve hediye çekleri için yıl sonu son kullanım tarihi olarak belirlenebiliyor.

Özellikle belirli tarihler arasında yapılan alışverişlere, kampanyalara veya harcama hedeflerine bağlı olarak verilen ödüllerin 31 Aralık itibarıyla silinme riski bulunuyor. Buna karşılık, bazı bankalar günlük alışverişlerden kazanılan standart puanların yeni yıla devredilmesine izin veriyor.

Havayolu ortaklı kredi kartlarında biriktirilen millerde de benzer bir uygulama söz konusu. Standart millerin bir bölümü geçerliliğini korurken dönemsel kampanyalarla kazanılan ek millerin kullanım süresi dolabiliyor. Bu nedenle tüketicilerin her ödülün kendi koşullarını ayrı ayrı incelemesi önem taşıyor.

DİJİTAL CÜZDANLARDAKİ BAKİYELERİ DE KONTROL EDİN!

Yıl sonu sıfırlama riski yalnızca banka ve kredi kartlarıyla sınırlı değil. Dijital cüzdan uygulamaları, ön ödemeli kartlar ve e-ticaret platformlarının sadakat programlarında biriken nakit iadeler, indirim kuponları ve kampanya ödülleri de belirlenen tarihlerde geçerliliğini yitirebiliyor.

Özellikle birden fazla banka kartı ve dijital ödeme uygulaması kullanan tüketicilerin küçük tutarlardaki bakiyeleri gözden kaçırması, yıl sonunda maddi kayba neden olabiliyor.

ÖDÜL PUANLARINIZI KAYBETMEMEK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Biriken puanların silinmesini önlemek için öncelikle kullanılan bankaların mobil uygulamalarına girilerek kart ve kampanya bölümlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Mevcut puan bakiyesiyle birlikte her ödülün son kullanım tarihinin de incelenmesi önem taşıyor.

Puanların nakde çevrilemediği durumlarda, bankanın anlaşmalı olduğu market, akaryakıt ve giyim mağazalarında alışveriş yapılarak bakiyeler kullanılabiliyor. Ödeme sırasında kasiyere puanla ödeme yapmak istendiğinin belirtilmesi yeterli olabiliyor. Ancak puan kullanım koşullarının bankaya ve kampanyaya göre değişebileceği unutulmamalı.

FATURA ÖDEMELERİ VE HEDİYE ÇEKLERİ ALTERNATİF OLABİLİR

Alışveriş yapmayı planlamayan tüketiciler için fatura ödemeleri ve dijital hediye çekleri de alternatifler arasında yer alıyor. Bazı bankalar, biriken ödül puanların mobil uygulama üzerinden elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarının ödenmesinde kullanılmasına imkan tanıyor.

Bunun yanı sıra bankaların anlaşmalı olduğu dijital platformlardan hediye çekleri veya alışveriş kodları alınabiliyor. Ancak bu yöntemlerin her bankada geçerli olmadığı, satın alınan kodların da ayrı kullanım ve son geçerlilik koşullarına tabi olabileceği göz önünde bulundurulmalı.

SON GÜNE BIRAKMAYIN: 30 ARALIK UYARISI!

Yılın son gününde yaşanabilecek teknik aksaklıklar, yoğunluk ve POS cihazlarındaki olası sorunlar nedeniyle puan kullanım işlemlerinin son dakikaya bırakılmaması gerekiyor.

Tüketicilerin 31 Aralık'ı beklemeden banka ve dijital cüzdan hesaplarını kontrol etmesi, kullanım süresi dolmak üzere olan ödüllerini mümkünse 30 Aralık akşamına kadar değerlendirmesi önem taşıyor.

Unutulmaması gereken en önemli nokta ise tüm puanların yıl sonunda otomatik olarak silinmediği. Hangi ödülün silineceği, hangisinin yeni yıla devredeceği ilgili bankanın veya platformun kampanya koşullarına göre belirleniyor.