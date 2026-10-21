Banka kartını kaybeden veya kartının çalındığını düşünen kişilerin, kartı kullanıma kapatmak için bankalarıyla derhâl iletişime geçmesi gerekiyor. Hızlı hareket etmek, yetkisiz işlem riskini azaltabiliyor.

Banka kartları günlük alışverişlerde ve ATM işlemlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ancak kartın kaybolması, başka kişiler tarafından kullanılabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

KARTI NASIL KAPATABİLİRSİNİZ?

Bankanın resmî mobil uygulaması üzerinden kartın geçici olarak kapatılması mümkün olabilir. Kartın kayıp veya çalıntı olduğu düşünülüyorsa bankanın müşteri hizmetleri aranarak kalıcı iptal ve yeni kart başvurusu hakkında bilgi alınmalı.

İşlem kanalları bankaya göre değişebileceğinden, bankanın resmî iletişim bilgileri kullanılmalı.

HESAP HAREKETLERİNİ KONTROL EDİN

Kart kaybolduğunda son işlemlerin incelenmesi önem taşıyor. Tanınmayan bir harcama görülürse bankaya derhâl bildirim yapılmalı ve işlem için itiraz kaydı oluşturulmalı.

Kart şifresinin kartla birlikte saklanmaması, telefon üzerinden gelen şüpheli bağlantılara girilmemesi ve doğrulama kodlarının paylaşılmaması gerekiyor.

Kartın çalındığı düşünülüyorsa gerekli durumlarda kolluk birimlerine başvurulması da değerlendirilebilir. Kartı kaybeden vatandaşların hızlı bildirim yapması ve banka talimatlarını izlemesi öneriliyor.