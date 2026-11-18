Hesap işletim ücreti, kredi masrafı, sigorta primi veya farklı işlem bedelleri nedeniyle banka hesaplarında kesinti gören vatandaşlar, hangi ücretlerin hukuka uygun olduğunu merak ediyor. Kesintinin türüne göre bankaya itiraz ve iade başvurusu yapılabiliyor.

Bankacılık işlemlerinde hesap sahiplerinden tahsil edilen ücretler, zaman zaman tüketiciler ile bankalar arasında anlaşmazlıklara neden oluyor. Özellikle kredi kullanan, kredi kartı sahibi olan veya çeşitli bankacılık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar, hesap hareketlerini kontrol ederken beklemedikleri kesintilerle karşılaşabiliyor.

Ancak bankaların gerçekleştirdiği her kesinti hukuka aykırı kabul edilmiyor. Tahsil edilen ücretin hangi hizmet karşılığında alındığı ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığı önem taşıyor.

Tüketicilerin öncelikle hesap hareketlerinde yer alan işlem açıklamalarını incelemesi ve kesintinin kaynağını bankadan öğrenmesi gerekiyor.

HANGİ BANKA ÜCRETLERİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR?

Bankacılık işlemlerinde ücret ve komisyonların tahsil edilmesine ilişkin kurallar bulunuyor. Bankaların müşterilerinden alabileceği ücretler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili düzenlemeleri kapsamında değerlendiriliyor.

Kredi tahsis ücreti, ekspertiz bedeli, ipotek işlemleri ve bazı bankacılık hizmetlerine ilişkin masraflar belirli koşullarda tahsil edilebiliyor.

Bununla birlikte müşteriye sunulmayan bir hizmet için ücret alınması veya mevzuata aykırı bir kesinti yapılması durumunda itiraz hakkı doğabiliyor.

İADE İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Vatandaşlar öncelikle bankanın müşteri hizmetleri, şubeleri veya yazılı başvuru kanalları üzerinden kesintinin açıklanmasını ve gerekiyorsa iadesini talep edebiliyor.

Banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunda talebin reddedilmesi halinde uyuşmazlığın niteliğine ve tutarına göre tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi veya ilgili diğer başvuru yolları gündeme gelebiliyor.

Başvuru sırasında hesap ekstresi, sözleşme, dekont ve banka yazışmalarının saklanması önem taşıyor.