Yıllar önce açılan hesaplar, unutulan mevduatlar veya eski bankacılık ilişkileri zaman içinde gözden kaçabiliyor. Vatandaşların hesap bilgilerini resmi kanallar üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor.

İnsanlar eğitim, iş değişikliği veya farklı şehirlerde yaşama nedeniyle geçmişte kullandıkları banka hesaplarını unutabiliyor. Eski hesapların durumunu öğrenmek için ilgili bankanın resmi hizmetlerinden yararlanılabilir.

Belirli şartları taşıyan ve mevzuatta öngörülen süre boyunca aranmayan mevduatlarla ilgili özel süreçler uygulanabiliyor. Her eski hesap otomatik olarak sahipsiz para kapsamına girmiyor.

Vatandaşların hesaplarıyla ilgili bilgi alırken kimlik doğrulamasını güvenli biçimde yapması gerekiyor. Tanımadıkları kişilere şifre veya doğrulama kodu vermek, dolandırıcılık riskini artırabiliyor.

Hesapta bakiye bulunduğuna ilişkin bir iddia varsa resmi banka kayıtlarından teyit alınmalı. Para iadesi veya başvuru için son tarih bulunduğu söyleniyorsa bu bilgi doğrudan yetkili kurumdan doğrulanmalı.