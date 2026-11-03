Yıllar önce açılan bir banka hesabı, unutulan bir vadeli mevduat veya kapatıldığı sanılan bir hesapta kalan bakiye zaman içinde gündeme gelebiliyor. Özellikle şehir değiştiren, bankasını değiştiren veya uzun süre işlem yapmayan vatandaşlar eski hesaplarını takip etmeyebiliyor.

Bankacılık mevzuatında, belirli süre boyunca işlem görmeyen ve aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar için zamanaşımı hükümleri bulunuyor. Bu süreçte bankaların hak sahiplerine ulaşmaya yönelik yükümlülükleri ve ilan prosedürleri devreye girebiliyor. Sürecin ayrıntıları hesap türüne ve mevzuata göre değişebiliyor.

ESKİ HESAPLAR NASIL ARAŞTIRILIR?

Vatandaşların öncelikle geçmişte çalıştıkları bankaları ve kullandıkları hesapları hatırlamaya çalışması gerekiyor. Eski hesap cüzdanları, banka dekontları, e-posta bildirimleri ve vergi belgeleri bu konuda ipucu verebilir. Vefat eden yakınların hesapları için ise mirasçılık belgesiyle bankalara başvuru yapılabiliyor.

Birden fazla bankada hesabı bulunan kişiler, eski hesapların kapatılıp kapatılmadığını doğrudan ilgili bankalardan öğrenebilir. Hesapta bakiye bulunması halinde kimlik ve hak sahipliği doğrulaması istenebilir. Mirasçılar için ek belge ve veraset işlemleri gerekebilir.

Bankaların zamanaşımına uğrayacak hesaplara ilişkin ilanları da takip edilmeli. Hak sahiplerinin ilan edilen süreler içinde başvuru yapması, alacaklarını talep edebilmesi bakımından önem taşıyor. Süre geçtikten sonra uygulanacak işlemler mevzuata göre farklılaşabiliyor.

MİRASÇILAR DA HESAP ARAŞTIRMASI YAPABİLİR

Vefat eden kişinin banka hesabı veya unutulmuş mevduatı bulunup bulunmadığını araştırmak isteyen mirasçıların öncelikle mirasçılık durumunu belgelemeleri gerekiyor. Bankalar, kişisel ve finansal bilgileri yetkisi olmayan kişilerle paylaşmıyor. Bu nedenle yalnızca akrabalık ilişkisi, hesap bilgilerine erişmek için yeterli olmayabilir.

Mirasçılar, bankalara başvurarak vefat eden kişinin hesapları hakkında gerekli prosedürü öğrenebilir. Ayrıca finansal borç ve limit kayıtları için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin e-Devlet hizmeti kullanılabiliyor. Bu rapor, banka mevduatlarının tamamını gösteren bir hesap listesi olarak değerlendirilmemeli.

Eski hesapların araştırılması, yalnızca unutulmuş paraya ulaşmak için değil, mirasın bütününü doğru değerlendirmek için de önemli. Vatandaşların eski banka belgelerini saklaması ve uzun süredir kullanılmayan hesapları belirli aralıklarla kontrol etmesi yararlı olabilir.