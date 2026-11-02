Banka hesabına tanımadığınız birinden para geldiyse dikkat! Harcamadan önce mutlaka bunu yapın

Banka hesabına tanımadığı bir kişiden para gelenlerin dikkatli olması gerekiyor. Yanlışlıkla gönderilen veya kaynağı bilinmeyen parayı harcamak ilerleyen süreçte hukuki ve mali sorunlara yol açabilir. Böyle bir durumda parayı kullanmadan önce bankayla iletişime geçerek işlemin kontrol edilmesini ve gerekli iade sürecinin başlatılmasını talep etmek önem taşıyor.