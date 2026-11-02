Banka hesabına kaynağı bilinmeyen para gelen vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yanlış transfer veya dolandırıcılık bağlantılı işlemler nedeniyle parayı hemen kullanmak sorun oluşturabilir.
TANIMADIĞINIZ PARAYI HARCAMAYIN
Hesaba gelen paranın kaynağı bilinmiyorsa önce bankayla iletişim kurulmalı. Parayı kullanmak ileride hukuki sorun doğurabilir.
GÖNDEREN KİŞİYLE DOĞRUDAN İŞLEM YAPMAYIN
Sizi arayarak parayı başka bir IBAN'a göndermenizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun. İade işlemi bankanın resmî kanalları üzerinden yürütülmeli.
BANKAYA BİLDİRİM YAPIN
İşlemin tarih ve tutar bilgileriyle bankaya başvurulmalı. Bankanın yönlendirmeleri takip edilmeli.
DEKONT VE MESAJLARI SAKLAYIN
İşleme ilişkin bütün kayıtlar korunmalı. Özellikle para iadesi talep eden kişilerle yapılan yazışmalar önem taşıyabilir.
ŞÜPHELİ DURUMDA RESMÎ MAKAMLARA BAŞVURUN
Dolandırıcılık şüphesi varsa bankanın yanı sıra ilgili kolluk birimlerine de başvurulabilir. Kişisel hesap bilgileri paylaşılmamalı.