Para transferi yaparken yalnızca IBAN numarasına güvenmek yeterli olmayabiliyor. Alıcı bilgilerinin kontrol edilmesi ve şüpheli talepler karşısında dikkatli davranılması maddi kayıpların önüne geçebiliyor.

Günümüzde kira, alışveriş, borç ödeme ve günlük para gönderme işlemlerinin önemli bölümü banka transferleri üzerinden gerçekleştiriliyor. İşlemlerin saniyeler içinde tamamlanabilmesi büyük kolaylık sağlarken yanlış hesaba para gönderme ve dolandırıcılık riskini de beraberinde getiriyor.

Bir IBAN'a para gönderilmeden önce alıcının adı ve diğer işlem bilgilerinin dikkatlice kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapanların, ödeme yapacakları hesabın gerçekten satıcıya ait olup olmadığını doğrulaması önem taşıyor.

Dolandırıcılar bazen kendilerini banka çalışanı, kamu görevlisi veya alışveriş sitesi temsilcisi gibi tanıtabiliyor. Vatandaşlardan farklı bir hesaba para göndermeleri ya da gelen parayı başka bir hesaba aktarmaları istenebiliyor. Bu tür talepler karşısında acele karar verilmemesi gerekiyor.

TANIMADIĞINIZ KİŞİLERİN HESABINI KULLANMAYIN

Banka hesabının veya IBAN bilgilerinin başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermek ciddi hukuki ve finansal sorunlara yol açabiliyor. Özellikle kaynağı bilinmeyen paraların hesaba gelmesi durumunda bankayla iletişime geçilmesi gerekiyor.

Yanlış hesaba para gönderildiği fark edildiğinde vakit kaybetmeden bankaya başvurulması önem taşıyor. İşlemin iptal edilmesi veya paranın geri alınması her durumda garanti olmadığı için hızlı hareket edilmesi gerekiyor.

Vatandaşların banka şifrelerini, mobil bankacılık doğrulama kodlarını ve kart bilgilerini kimseyle paylaşmaması gerekiyor. Bankalar adına aradığını söyleyen kişilere karşı da dikkatli olunmalı.