Dijital bankacılık işlemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte hesap güvenliği yeniden gündeme geldi. Vatandaşların telefonlarına gelen mesajlar, sahte bağlantılar ve telefonla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

Günümüzde birçok vatandaş para transferi, fatura ödeme ve hesap kontrolü işlemlerini cep telefonu üzerinden gerçekleştiriyor. Dijital kolaylık sağlayan bu sistemler, kötü niyetli kişilerin de hedefi hâline gelebiliyor.

Özellikle bankadan gelmiş gibi görünen sahte SMS mesajları vatandaşları yanıltabiliyor. Hesabınızın bloke edildiği, kartınızın kapatılacağı veya hesabınızda şüpheli işlem bulunduğu yönündeki mesajlar üzerinden kişisel bilgiler istenebiliyor.

Bu tür mesajlarda bulunan bağlantılara doğrudan tıklamak yerine bankanın resmi uygulamasından veya bilinen iletişim kanallarından kontrol yapılması gerekiyor.

HESAP BİLGİLERİNİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

Bankaların müşterilerinden telefon üzerinden şifre, mobil bankacılık parolası veya tek kullanımlık doğrulama kodu istemesi beklenmez. Kendini banka çalışanı olarak tanıtan kişilere bu bilgilerin verilmemesi gerekiyor.

Vatandaşların mobil bankacılık uygulamalarında güçlü şifreler kullanması ve telefon güvenlik ayarlarını güncel tutması da önem taşıyor.

Hesapta şüpheli bir işlem fark edildiğinde bankayla derhâl resmi kanallar üzerinden iletişime geçilmeli. Kartın veya hesabın güvenliğinin sağlanması için bankanın yönlendirmeleri takip edilmeli.

Özellikle tanımadığınız kişilerin hesabınıza para göndermesi veya hesabınızı kullanma karşılığında komisyon teklif etmesi durumunda dikkatli olunmalı. Banka hesabının başkalarına kullandırılması ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurabilir.