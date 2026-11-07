Paraguay'da milyonlarca müşterisi bulunan Ueno Bank'ın, mali yapısındaki bozulma nedeniyle tasfiye sürecine alınması ülkede büyük krize yol açtı. Emeklilik ve sosyal güvenlik fonlarının da bulunduğu kamu kaynaklarına ilişkin yolsuzluk iddiaları sonrası halk sokaklara dökülürken, Devlet Başkanı Santiago Peña istifa etti ve Kongre tarafından azledildi.

ANKA- Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkenin en büyük dijital bankalarından Ueno'nun çöküşünün ardından patlak veren ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşık 3 milyon kişinin banka hesaplarına erişemediği ülkede, Pena hakkında azil süreci başlatılması için girişimde bulunulmuştu.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, yayımladığı video mesajında, ülkenin istikrarını, toplumsal barışı ve demokratik kurumları korumak amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Pena'nın istifası, muhalefetin Kongre'de azil süreci başlatmak üzere harekete geçmesinin ve iktidardaki Colorado Partisi'nin de kendisine verdiği desteği çekmesinin ardından geldi. Muhalefet, Pena'yı bankacılık kriziyle bağlantılı çıkar çatışması, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ve usulsüzlüklerin örtbas edilmesiyle suçluyordu.

3 MİLYON KİŞİ HESAPLARINA ERİŞEMEDİ

Krizin merkezindeki Ueno Bank'a, sermaye yeterliliği koşullarını karşılayamadığı gerekçesiyle 3 Kasım'da Paraguay Merkez Bankası tarafından müdahale edildi. Bankanın faaliyetlerinin durmasıyla yaklaşık 3 milyon müşteri hesaplarına erişemezken, başkent Asuncion'da protestolar düzenlendi.

Bankanın yaklaşık 850 milyon dolarlık kamu kaynağını yönettiği, bunun 380 milyon dolarının kamu emeklilik ve sağlık fonlarına ait olduğu belirtildi.

Pena'nın 2025 yılının mart ayına kadar bankanın sahibi olan Grupo Vazquez şirketi bünyesinde hissedar olması da çıkar çatışması tartışmalarını gündeme getirdi. Kriz kapsamında bankanın sekiz üst düzey yöneticisi gözaltına alınırken, Merkez Bankası Başkanı Carlos Carvallo da görevinden ayrıldı.

2023 yılında göreve gelen Pena'nın istifasının ardından Devlet Başkanı Yardımcısı Pedro Alliana'nın görevi devralması bekleniyor. Ancak istifanın Kongre tarafından kabulüne ilişkin süreç henüz tamamlanmadı.



