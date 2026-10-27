Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında 68 kişi hakkında gözaltı ve arama talimatı verildiği öğrenildi.

DHA- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

Şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelenirken iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme çalışmaları yapıldı.

68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmada, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda 5 başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi ve bazı şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan bazıları Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.