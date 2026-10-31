Bakırköy Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” soruşturmasında hakimliğe sevk edilen 40 şüpheliden 39’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları ve iki belediye meclis üyesi de bulunuyor. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir ile dayısı Metin Soğuksu’nun da aralarında yer aldığı 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Özdemir hakkında ev hapsi kararı verildi.

Bakırköy Belediyesi’ne yönelik, 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen 42 ihaleyi kapsayan soruşturmada hakimlik kararını verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 39’u tutuklandı. 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

4 BAŞKAN YARDIMCISI VE 2 MECLİS ÜYESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 21’i belediye personeli, 19’u firma temsilcisi olmak üzere toplam 40 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 40 şüpheliden 39’unun tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz ile Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan da yer aldı.

Belediye meclis üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ve Erkan Gül de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.

BELEDİYENİN BİRÇOK MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan ve Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz da tutuklandı.

Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Fen İşleri Müdürü Derya Güler, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş ve eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa da cezaevine gönderilen isimler arasında yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANININ BABASI VE DAYISI SERBEST BIRAKILDI

Hakimlik, 18 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu isimler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir ile belediye meclis üyesi olan dayısı Metin Soğuksu da bulunuyor.

Savcılık, Mustafa Özdemir hakkında yaşı, suçlamaların niteliği ve delil durumunu dikkate alarak konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Metin Soğuksu hakkında ise dijital verilerin incelenmesinin devam etmesi gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı istendi.

6 ŞÜPHELİ SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında delil durumu dikkate alınarak 5’i belediye personeli, 1’i firma temsilcisi olmak üzere 6 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt, Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Gelirler Müdürü Hamza Sayan, Zabıta Şefi İbrahim Halil Mercan, Muhammed Beran Pekyen ve Ümit Güngör yer aldı.

Başsavcılık, dijital delillere ilişkin raporlamanın tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi halinde şüphelilerin hukuki durumlarının yeniden değerlendirilebileceğini bildirdi.

TUTUKLANAN 39 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ

Abdülhamit Pehlivan Cemalettin Özdemir Arda Karadağ Ali Rıza Akyüz Mustafa Fazlıoğlu Erkan Gül Abdülkadir Akay Ahmet Keküllüoğlu Yunus Alışkan İbrahim Yavuz Mustafa Fatih Özkan Duygu Muş Nusret Sapa Berkay Biçer Selin Çiftçi Kaan Dengiz Yüksel Ercan Akçabay Ferhat Ferahi Çelik Nurcan Alan Derya Güler Ali Kemal Şahinsoy Ahmet Adnan Özyirmidokuz Ali Mürteza Alır Alper Demirtaş Birkan Dıragat Cemal Arıkan Eyyüp Alır Fırat Duran Gökhan Konur Gürkan Dıragat Hasan Mercan Hüseyin Kıran Mehmet Muhlis Öner Mehmet Sırrı Özdemir Osman Akın Ömer Tuncer Tolgahan Acar Veli Çakırca Yılmaz Tuna

Not: Paylaşılan tutuklu listesinde 38 isim bulunuyor. Metinde tutuklanan kişi sayısı 39 olarak belirtiliyor; eksik isim kaynak metinde yer almadığı için eklenmedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILAN 18 KİŞİ

Özge Mutlu

Emin Kılıç

Abdülaziz Öksüz

Ebubekir Öksüz

Özkan Taşlıcalı

Mert Ece

Hakan Kurtgişi

Gökhan Kaya

Yasemin Kaya

Bünyamin Seven

Feyza Kıran

Gencay Seçilir

Mustafa Özdemir

Metin Soğuksu

Muharrem Atmaca

Altan Bulan

Gözde Altıntop

Ayhan Kıvılcım

SAVCILIKTAN SERBEST BIRAKILAN 6 KİŞİ