Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilk olarak 2017 yılında dağıtımına başlanan biyometrik kimlik kartlarının 10 yıllık yasal kullanım süresinin dolmak üzere olduğuna dikkat çekti.

Mevcut resmi kayıtlara göre toplam 301 bin kimlik ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini açıklayan Bakan Çiftçi, belgelerindeki son geçerlilik tarihini kontrol etmeyen ve yenileme işlemlerini zamanında tamamlamayan vatandaşların cezai yaptırımla karşılaşacağını bildirdi.

İŞLEMLERİ SON GÜNE BIRAKILMAMASI İÇİN ÇAĞRI DA BULUNDU

Yetkililer, geçerlilik süresi sona eren kimlik ve ehliyetlerle resmi kurumlarda işlem yapılamayacağını ve bunun çeşitli yasal engellere yol açacağını hatırlattı.

Vatandaşların nüfus müdürlüklerinde yaşanabilecek olası başvuru yoğunluğundan etkilenmemeleri ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiği vurgulandı.

Süre dolmadan yapılacak yenileme başvurularının resmi işlemlerin kesintisiz devam etmesini sağladığını belirten Bakan Çiftçi, vatandaşlara vakit kaybetmeden belgelerinin üzerindeki son geçerlilik tarihini inceleyerek cezalı duruma düşmeden yenileme işlemlerini tamamlamaları çağrısında bulundu.