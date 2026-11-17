Enerji Bakanlığı’nın kullanıma sunduğu “Verimli Ev” uygulamasıyla vatandaşlar, evlerindeki elektrik ve doğal gaz tüketimini cihaz bazında takip edebilecek. e-Devlet üzerinden de erişilebilen uygulama, tüketim maliyetlerini analiz ederek hanelere kişiselleştirilmiş tasarruf önerileri sunacak.

AA- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hanelerde enerji tasarrufunu teşvik etmek ve fatura maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen “Verimli Ev” mobil uygulamasını vatandaşların kullanımına açtı. Mobil uygulama mağazalarında erişime sunulan uygulama aracılığıyla kullanıcılar, evlerinde bulunan cihazların enerji tüketimini analiz edebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPILABİLİYOR

“Verimli Ev” uygulamasına e-posta adresiyle hesap oluşturularak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılabiliyor. Sisteme giriş yapan kullanıcıların, elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin güncel tüketim bilgilerini profillerine eklemesi gerekiyor.

Daha sonra buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi ev aletlerine ilişkin enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi gibi bilgiler sisteme giriliyor.

CİHAZLARIN ENERJİ TÜKETİMİ ANALİZ EDİLECEK

Kullanıcıların girdiği verileri yapay zeka ve akıllı algoritmalar aracılığıyla işleyen uygulama, evdeki cihazların toplam enerji tüketimi içerisindeki payını hesaplıyor. Böylece kullanıcılar, cihaz bazında maliyet analizini ve tüketim kaynaklı karbon emisyonu miktarını uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Analizlerin ardından her cihaz için kişiye özel verimlilik önerileri sunuluyor. Uygulamayla gereksiz enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

BAYRAKTAR: “HER ALANDA VERİMLİLİK KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uygulamanın tanıtımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enerji verimliliğinin “Milli Enerji 2040” vizyonunun temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Enerjide tam bağımsızlık hedefine verimli tüketim alışkanlıklarıyla ulaşılabileceğini ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

**"Aydınlatmadan ısınmaya, elektrikli cihazların kullanımından günlük alışkanlıklarımıza kadar atacağımız her adım hem aile bütçemize hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak. Bakanlık olarak geliştirdiğimiz 'Verimli Ev' mobil uygulaması da bu anlayışı günlük hayatımıza taşıyor. Uygulama sayesinde hangi cihazın elektrik ve doğal gaz tüketimimizde ne kadar payı olduğunu görebiliyor, tüketim alışkanlıklarımıza özel önerilerle evimizde enerjiyi daha verimli kullanmanın yollarını keşfedebiliyoruz."