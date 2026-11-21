Adli para cezalarının tahsilatında dijital kolaylık dönemi başlıyor. Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında vatandaşlar, ödeme işlemlerini artık adliyeye ya da vergi dairesine gitmeden internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kamu hizmetlerinde dijitalleşme çalışmaları kapsamında adli para cezalarının tahsilatında da yeni bir uygulamaya geçiliyor. Adalet Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen ortak çalışma doğrultusunda, adli para cezalarının internet üzerinden ödenebilmesine imkân tanıyan sistem devreye alındı. İlk olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda pilot uygulama olarak başlatılan sistemin, kısa süre içinde Türkiye genelindeki 81 ilde kullanıma açılması planlanıyor.

ADLİYE VE VERGİ DAİRESİNE GİTME ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşların adli para cezalarını ödemek için adliye veznelerine veya vergi dairelerine gitmesine gerek kalmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden sunulan hizmet sayesinde ödeme işlemleri çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek.

Ödeme yapmak isteyen vatandaşların GİB'in resmî internet sitesindeki "Hızlı Ödemeler" sekmesine tıklayarak "Adli Para Cezası Ödemeleri" bölümüne girmesi yeterli olacak. Böylece özellikle adliye ve vergi dairelerine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım için zaman ve masraf harcamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YASAL ÖDEME SÜRELERİ VE TAKSİT HAKKI DEĞİŞMİYOR

Adli para cezalarının dijital ortamdan ödenebilmesi, mevcut yasal sürelerde ve taksitlendirme koşullarında herhangi bir değişiklik anlamına gelmiyor. Mevzuatta yer alan ödeme takvimi ve taksit imkânı yeni sistemde de geçerliliğini sürdürecek.

Buna göre, mahkeme tarafından hakkında ayrıca taksitlendirme kararı verilmeyen hükümlüler, ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplam ceza tutarının üçte birini ödemeleri halinde kalan borçlarını iki eşit taksitle yatırabilecek. Yeni uygulamayla bu ödemelerin internet üzerinden yapılması da mümkün olacak.