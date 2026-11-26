Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 34 ilde bulunan 619 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalede İstanbul'daki arsaların başlangıç fiyatı 650 bin lira olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 34 ilde toplam 619 arsanın satışa çıkarılması için ihale sürecini başlattı.

Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda alıcılara peşin ödeme indirimi ve 60 aya varan taksit imkânı sunulacak. Satışa çıkarılan taşınmazlar için KDV muafiyeti uygulanırken, peşin ödeme yapanlara yüzde 20 indirim sağlanacak.

ARSA SATIŞLARINDA 60 AY VADE VE YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI

Satışa sunulan arsalar için belirlenen ödeme koşullarına göre alıcılar, satış bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyerek kalan tutarı 60 ay vadeyle taksitlendirebilecek.

İhale kapsamında gerçekleştirilecek satışlarda Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti uygulanacak. Peşin ödeme yapmayı tercih eden alıcılara ise yüzde 20 indirim imkânı sunulacak. Ayrıca muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzerinde olan taşınmazlarda da yüzde 20 indirim uygulanacak.

İSTANBUL'DAKİ ARSALARIN FİYATI 650 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

İhale kapsamında satışa çıkarılan taşınmazlar arasında İstanbul'da bulunan arsalar da yer alıyor. İstanbul'daki arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor. Arsaların fiyatları, bulundukları konum ve özelliklerine göre değişiklik göstererek on milyonlarca liraya kadar yükseliyor.

34 İLDE 619 ARSA SATIŞA ÇIKARILACAK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada 34 ilde toplam 619 arsanın satışı yapılacak. İhale kapsamında taşınmazların satışa sunulacağı iller şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.

İHALELER 2-3 ARALIK TARİHLERİNDE YAPILACAK

Arsa satışlarına ilişkin açık artırmalar, 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak.

İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini Ankara'da İlbank Macunköy Tesisleri'nde, İstanbul'da ise Küçükçekmece'de bulunan TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda kurulacak müzayede salonlarından verebilecek.