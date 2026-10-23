CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na kızının düğün davetiyesini götüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kapıda Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya tarafından karşılandı. İkili önce kucaklaştı. Sıkı dostlar gibi sarılıp öpüşen Tekin ve Kaya, kol kola binaya girdi. Yıldırım Kaya daha birkaç ay önce Yusuf Tekin için karne hazırlayıp “sıfır” not vermiş ve “Hemen istifa etmesi gerekir” demişti...

Bakan Yusuf Tekin kızının nikah davetiyesini vermek için CHP’ye gitti. Yıldırım Kaya yerden yere vurup “Hemen istifa et” dediği Tekin’i kırmızı halıyla kucaklayarak karşıladı.

BU okuyacağınız haber, siyasette hiçbir şeyin göründüğü gibi olmayabileceğinin bir örneği niteliğinde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Kasım’da evlenecek olan kızının nikah davetiyesini vermek için çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

UZUN UZUN SARILDILAR

20 milyonluk aracıyla CHP Genel Merkezi’ne gelen Tekin’i burada karşılayan isimse Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya oldu. CHP’li Kaya, aracından inen Tekin’i uzun süre sarılarak ve oldukça samimi bir şekilde karşıladı. İkilinin bu içten kucaklaşması kameralara da yansıdı. İşin ilginç yanı ise tam bu noktadaydı.

Yıldırım Kaya, Tekin için yıl ‘sıfır’ yazan sonu karnesi hazırlamıştı.

YIL SONU KARNESI ‘SIFIR’DI

Tekin için daha önce yaptığı eleştirilerde bakanı yerden yere vuran, ‘Yusuf Tekin sıfır’ yazılı karne hazırlayan hatta 22 Eylül’de yaptığı konuşmada “Milli Eğitim Bakanı artık bir saniye bile o koltukta oturmamalıdır” diyen Kaya, tüm sözlerine rağmen Milli Eğitim Bakanını kırmızı halıyla karşıladı.