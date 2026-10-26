Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde protesto pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi üyeleri Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tutuklandı. TİP’li Öğrenciler, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada iki öğrenciyi geri almak için mücadele edeceklerini duyurdu.

ANKA- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in İstanbul Kadıköy Lisesi’ne ziyareti öncesinde protesto pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tutuklandı.

TİP’li Öğrenciler, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, iki öğrencinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, “Sermayenin ve tarikatların bakanı Yusuf Tekin’e karşı gençliğin, MESEM’li kardeşlerinin sesini sokaklara taşıyan Nehir ve Nevin yoldaşlarımız tutuklandı. Korkundan başın eğik dolaştığını biliyoruz Yusuf. Bil ki bizim de yoldaşlarımızın da başı dimdik. Nehir’i ve Nevin’i geri alacağız, senden tüm suçlarının hesabını soracağız!” ifadeleri kullanıldı.