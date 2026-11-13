ANKA- AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlar, kadın ve çocuklara yönelik hizmetler, sosyal reformlar ve fonların yönetimi hakkında açıklamalarda bulundu. Göktaş, sosyal yardım programlarının kapsamının genişletildiğini savunurken, 1990'lı yıllarda erkeklerin SGK aracılığıyla kısırlaştırıldığı iddiasını yinelemesi de komisyonda tartışmaya yol açtı.

"BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM SİSTEMİ, DÜNYA BANKASI TARAFINDAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ"

Aile Bakanı, eşini kaybetmiş ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara yönelik destekler kapsamında, 2026 yılının ilk dokuz ayında 60 bin 725 kadına 763,5 milyon lira kaynak aktarıldığını savunarak, "Bakın, eskiden bu kadınlar görünmüyordu. Yoktu, yoktu. Sistemde dahi yoktu. Hiçbir güvencesi altında olmayan bir kadına hiçbir destek sağlamıyorduk. Yok sayıyorduk. Bugün bu destekler veriliyor" dedi.

"1990'LI YILLARDA AMELİYATLAR YAPILDI"

Konuşmasında nüfus politikalarına da değinen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin hızla yaşlandığını ve doğurganlık oranlarındaki düşüşün önemli bir sorun haline geldiğini savundu.

Görüşmeler sırasında Göktaş'ın 1990'lı yıllarda kısırlaştırma uygulamalarına ilişkin sözleri de komisyonda tartışmaya neden oldu. Özdemir Göktaş, "Bakın, erkekler SGK eliyle kısırlaştırıldı bu ülkede. Normal mi? 90'lı yıllarda. Size manşetlerden gösterebilirim. Bu bir gerçek. Bakın, utanç duymamız gereken bir durum. Utanç verici... 1990'lı yıllardan bahsediyorum. Ben size gazete manşetlerinden bahsedeyim. Ben size burada gazete manşetlerinden yürütülen politikaları detaylıca anlatabilirim. Sistematik değil, SGK destekli yapıldı bunlar" dedi.

TEPKİ YAĞDI

Muhalefet milletvekilleri, Göktaş'ın "sistematik kısırlaştırma yapıldı" ifadesine tepki göstererek, "Ne yani bu ülkede sistematik kısırlaştırma operasyonu mu oldu" diye sordu. Tepkiler üzerine Bakan Özdemir Göktaş, "Bakın, yapıldı dedim. Böyle bir politika uygulandı. Bunu söylemek ayıp mı? Bunun neresi yanlış? Ben size bütün detaylarıyla bunları anlatabilirim. Şimdi, yapılmadı demek de neden biliyor musunuz? 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ameliyatlar yapıldı" yanıtını verdi.

"ARAŞTIRSINLAR KONUYU"

Sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerine tepki göstererek, "Değerli milletvekilleri, bu milletvekillerinin bir de akademisyenleri var mı acaba? Lütfen araştırsınlar konuyu. Biz burada o zaman sonlandıralım. Zaten kimsenin dinlemeye ihtiyacı yok. Kimse bir şey dinlemek istemiyor" dedi.